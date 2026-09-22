Hoy, 22 de septiembre de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo poco nuboso, aunque se esperan algunos intervalos de nubosidad baja durante la madrugada. Las temperaturas mínimas mostrarán un ligero ascenso en el interior, mientras que en las zonas costeras apenas habrá cambios. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso y el viento será flojo y variable, predominando del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: sol brillando con brisa fresca

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, vistiéndose de un gris suave que parece indicar que la lluvia se mantendrá al margen. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 27 grados, el ambiente se sentirá un poco cargado, especialmente al mediodía. Sin embargo, la brisa fresca que sopla del norte, a unos 5 km/h, será un alivio mientras el sol comienza a asomarse, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 20:09.

Ya por la tarde, el panorama se estabiliza con una sensación térmica agradable que alcanzará su máximo, favoreciendo paseos al aire libre. Aunque no hay rastro de lluvia en la agenda, el viento se mantiene apacible, lo que convierte a esta jornada en una oportunidad perfecta para disfrutar de la luz y el calor del sol bilbaíno antes de dar paso a una tranquila noche.

Cambios bruscos y aviso de lluvia en Baracaldo

Baracaldo se despierta con una brisa inquietante que promete llevar consigo la rutina habitual. Nubes grises se agrupan en el horizonte, anticipando un día de cambios. Las primeras horas transcurrirán con un cielo cubierto y temperaturas suaves que alcanzarán los 15°C por la mañana. Sin embargo, se espera que a medida que avance el día, la presión atmosférica se sienta con más fuerza, trayendo consigo un viento notable que alcanzará los 25 km/h, dejando la sensación térmica en cifras más frías.

La tarde contrastará de manera marcada, con un ascenso en la temperatura que podría llegar a los 26°C, aunque la humedad alcanzará niveles del 95%, creando un ambiente denso y caluroso. Las ráfagas de viento podrían soplar con fuerza, por lo que es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado ante una posible lluvia que podría sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo parcialmente nublado y cálido

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 15 °C, que se sentirá ligeramente más fresca debido a una sensación térmica de 15 °C. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 16 °C, con un viento de dirección variable soplando a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es nula, lo que promete una jornada sin precipitaciones.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 24 °C, bajo un cielo que se mantendrá similar, aunque la sensación térmica podría ser un poco más alta. La humedad relativa, que tocará un 85%, dará lugar a un ambiente algo pesado. El sol se ocultará a las 20:09, ofreciendo unas espléndidas 12 horas de luz natural en un día que se prevé cálido y agradable.

Santurce: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con cielos mayormente despejados y temperaturas que alcanzarán los 25 grados. Las suaves brisas del viento, con ráfagas ligeras, aportan un ambiente agradable, sin probabilidades de lluvia que puedan alterar la jornada.

Aprovechar el día sería ideal para pasear por el barrio o disfrutar de una tarde al aire libre en compañía de amigos. Es un momento perfecto para realizar actividades cotidianas sin preocupaciones, disfrutando de la calma y el buen tiempo.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una suave brisa que acompaña las primeras horas del día. Las temperaturas rondarán los 14 grados, ofreciendo un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la tarde, el sol se mantendrá radiante, alcanzando una máxima de 27 grados, lo que permitirá disfrutar del aire libre.

Aprovechad esta jornada primaveral, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el tiempo. Es un buen momento para vestir ropa ligera y disfrutar del buen tiempo, además de recordar la importancia de hidratarse bien en estas temperaturas.