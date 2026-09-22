Llegamos al martes y como de costumbre, Madrid arranca de nuevo con el ritmo habitual de cualquier día laborable. Desde primera hora, las carreteras se llenan de los coches de la gente que va a trabajar, aquellos que llevan a los niños al colegio, o simplemente necesita desplazarse por la ciudad. Y con tantos trayectos por delante, mirar cuánto cuesta repostar vuelve a ser casi obligatorio ante un precio de la gasolina que no deja de preocupar.

Porque llenar el depósito sigue sin ser precisamente barato. El precio de los carburantes lleva meses dando pocos respiros y cualquier pequeña diferencia entre una gasolinera y otra puede terminar notándose, sobre todo para quienes utilizan el coche a diario. Además, no nos podemos olvidar que la rebaja actual es de tan sólo 5 céntimos por litro de modo que muchos miran casi con lupa lo que les cuesta repostar y para ello, nada como hacer consulta a lo que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se recogen los precios comunicados por las estaciones de servicio. Toma nota, porque este es el precio de la gasolina para hoy 22 de septiembre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 22 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal, estas son las gasolineras más baratas de Madrid para repostar hoy martes:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.739 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.769 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.770 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.770 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.770 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.779 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: 1.789 €/l .

. Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.789 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.879 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.899 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.973 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.989 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.994 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina calle Julio Palacios, s/n. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 2.009 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 2.009 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 2.019 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l.

Diésel

Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.779 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.789 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina avenida de América, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.789 €/l.

Con estos listados que acabamos de vera, ya nos podemos hacer una idea de cómo están los precios este martes en Madrid y de dónde puede salir algo más barato llenar el depósito. De todos modos, si queremos ampliar la búsqueda o comprobar otras estaciones, lo más práctico es entrar directamente en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Allí podemos elegir el carburante que buscamos, aplicar distintos filtros y consultar las gasolineras que nos interesen. Además, los resultados no sólo aparecen en forma de listado, sino que opdemos verlos también en forma de mapa como este que vemos ahora en forma de ejemplo: