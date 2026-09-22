Hoy se presenta un día mayormente despejado en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas mínimas estables y un ligero descenso en las máximas. El viento soplará de manera suave, predominando en el norte y el oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, luciendo una suave cortina de nubes que se irá despejando a medida que avance el día. Este 33 de grados nos sumerge en un ambiente cálido, con un viento que soplará de forma amigable, alcanzando los 10 km/h. La sensación térmica se alzará hasta los 33, aunque la frescura matutina se mantendrá en agradables 18 grados, antes de que el sol, que asoma a las 07:51, brille con todo su esplendor.

A primera hora no se espera lluvia, augurando un día despejado y vibrante. Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán su techo en 33 grados, sintiéndose el calor, aunque la humedad se mantendrá en un nivel aceptable del 20%. A medida que el sol se oculte a las 20:00, las noches en Zaragoza prometen ser cálidas, sin rastro de precipitaciones, dejando espacio solo para disfrutar de un cielo estrellado.

Calatayud: aire fresco y posibilidad de lluvias

El aire fresco de la mañana en Calatayud ya anticipa un día de inestabilidad. Con una mezcla de nubes que se entrelazan en el horizonte, el amanecer se presenta gris y cargado, como si la atmósfera respirara tensión. A medida que avanza la jornada, el viento se intensificará, soplando de forma fuerte y constante, lo que podría traer consigo precipitaciones repentinas.

La temperatura matutina ronda los 12°C, pero los termómetros ascenderán hasta los 31°C por la tarde, creando un contraste notable. Sin embargo, la sensación térmica alcanzará su punto más bajo con un 12°C y la humedad se sentirá elevada, alcanzando hasta el 55%. Se recomienda no olvidarse el paraguas, ya que las rachas de viento superarán los 30 km/h y las lluvias pueden hacer acto de presencia sin previo aviso.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo agradable, con cielos mayormente despejados en la mañana y algunas nubes inofensivas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, con un leve viento de dirección variable que aportará frescura en los momentos más cálidos.

Es un día perfecto para disfrutar de un tranquilo paseo por la ciudad y aprovechar el ambiente sereno para realizar actividades al aire libre. Las condiciones invitan a salir y relajarse, mientras se toman algunos rayos de sol en buena compañía.