Éste es el documento de 9 páginas por firma ni datos propios con el que Zapatero cobró 145.200 € del banquero chavista Flores

José Luis Rodríguez Zapatero se trajo 145.200 euros de Venezuela justificando esa transferencia como el pago por un rudimentario informe de apenas nueve páginas, sin firma ni datos propios, sobre la situación económica, política y social de Latinoamérica y España. OKDIARIO ahora desvela en exclusiva el documento por el que Softgestor pagó esa suma de dinero a la consultora Análisis Relevante. El dinero iba a parar a Zapatero y a sus hijas, encargadas —supuestamente— de maquetar estos informes, que no son más que una simple presentación de PowerPoint de fondo azul con imágenes pixeladas de Google.

El informe arranca con un resumen que anuncia el análisis de la pandemia del coronavirus en América Latina: «Los países afrontan la pandemia desde una situación económica previa en la que la actividad mostraba síntomas de debilidad por distintos motivos idiosincrásicos…», señala el texto, en un fragmento que se prolonga con menciones a «la elevada informalidad en el mercado laboral» o «la calidad mejorable de algunas instituciones» como supuestos amplificadores del impacto de la crisis sanitaria.

El documento continúa con numerosas faltas de ortografía y de puntuación. La información no es propia: los gráficos están sacados de Thomson Reuters y JP Morgan, y entre el 70% y el 75% del texto es copia literal y verificable de un informe público y gratuito del Banco de España. Todo ello evidencia que se trata de un documento plagiado y sin ningún valor añadido.

Zapatero utilizaba estos folios para justificar ante el gestor los pagos que recibían él y sus hijas, disfrazándolos de un trabajo real. Su testaferro, Julio Martínez Martínez, llegó a admitir que estos informes carecían de valor: eran una mera tapadera para que el ex presidente socialista y su entorno se enriquecieran.

Flores, el venezolano que pagaba a Zapatero y a Aldama

El dinero salía de Francisco Flores, un potente empresario e inversor de Caracas, amigo personal del ex presidente del Gobierno, y bajo la lupa de la justicia americana y francesa por presuntos delitos de narcotráfico, después de que se encontrara droga en uno de sus barcos —un caso que llegó a derivar en un arbitraje en Francia—.

Flores realizaba los pagos a Zapatero desde Caracas a través de Softgestor, una compañía controlada por una gestoría madrileña que tenía entre sus clientes venezolanos al propio empresario. Softgestor transfirió 72.600 euros en 2020 y otros 72.600 euros en 2021 —145.200 euros en total— a Análisis Relevante, la consultora que Zapatero hizo crear a Julio Martínez Martínez para que él y su familia pudieran cobrar.

Al detectar el volumen de dinero movido, el gestor de la sociedad exigió una justificación de ambas transferencias. Fue entonces cuando Zapatero le envió el supuesto informe de consultoría de nueve páginas para justificar el pago realizado por Flores.

Pero el papel de Francisco Flores no se limita al caso Zapatero: el empresario venezolano también pagó 300.000 euros a Víctor de Aldama a través de Apamate, la sociedad que creó en España para canalizar sus inversiones en el país. Ese dinero se entregó en concepto de arras para una supuesta operación inmobiliaria pactada en un contrato entre Aldama y Flores por una cantidad millonaria que nunca llegó a desembolsarse —aunque Aldama sí se quedó con los 300.000 euros—. La Audiencia Nacional investiga en secreto este pago y la sociedad Apamate dentro de la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Francisco Flores es, por tanto, la pieza que conecta el caso Zapatero con la investigación sobre la financiación ilegal de los socialistas. El empresario venezolano murió de forma repentina el pasado mes de febrero en Panamá.