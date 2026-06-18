Zapatero impuso a Julito Martínez la contratación de sus hijas y lo justificó porque «no pueden trabajar en el sector público»

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha justificado ante el juez instructor del caso Plus Ultra que impuso la contratación de sus hijas por la empresa Análisis Relevante para labores de maquetación y seguimiento digital porque, al ser hijas de un ex presidente, no pueden presentarse a ninguna adjudicación pública ni trabajar en el sector público, lo que les obliga a buscarse la vida en el ámbito privado.

La declaración, según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, ha revelado todos los detalles del entramado familiar y profesional que rodea la relación de Zapatero con Análisis Relevante, empresa propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, con quien el ex presidente mantiene una relación de amistad que, según ha explicado, nació hace años corriendo juntos.

Zapatero ha reconocido ante el juez, como ya dejó entrever en el Senado, que fue él quien impulsó la incorporación de sus hijas al circuito de trabajo de Análisis Relevante.

La justificación que ha ofrecido es que sus hijas «nunca se han presentado a ninguna adjudicación pública», precisamente para evitar que nadie pudiera acusarlas de beneficiarse de su padre en el sector público.

Como consecuencia de esa limitación autoimpuesta, el ex presidente ha argumentado que sus hijas se tienen que espabilar en el sector privado.

El trabajo que desempeñaban consistía en maquetar los informes de análisis geopolítico y geoeconómico que elaboraba Zapatero como consultor principal, así como en el seguimiento de redes sociales y otras tareas de carácter digital.

Ha descrito a sus hijas como personas más modernas que él, lo que explicaría su papel en la parte tecnológica y visual. Por ese trabajo, tanto las hijas como el propio Zapatero recibían ingresos de Análisis Relevante.

El ex presidente también ha mencionado en su declaración a la familia Amaro Chacón, empresarios venezolanos de segunda generación a quienes sus hijas conocen y para quienes realizan trabajos adicionales. Ha descrito a estos clientes como personas con bastante dinero, señalando que sus hijas no trabajan exclusivamente para los informes vinculados a su padre, sino que también prestan servicios a otros clientes del sector privado.

Zapatero, consultor de Análisis Relevante

El ex presidente ha explicado el circuito completo de producción de los informes: él y Sergio Sánchez —ex director de comunicación del CNI y ex directivo de Movistar+, quien cobraba 7.000 euros frente a los 80.000 anuales del ex presidente— los redactaban, y sus hijas se encargaban después de la maquetación.

Esos informes genéricos de escasa calidad aparente se distribuían tanto a clientes ya existentes de Análisis Relevante como a clientes potenciales, algunos de los cuales había aportado el propio Zapatero.

En cuanto a la relación sin contrato formal entre él y Análisis Relevante, el ex presidente ha argumentado que se explica por la confianza personal que le une a Julito Martínez Martínez: «Yo soy muy amigo de Julio Martínez Martínez, y en esa relación de confianza pues no hacen falta contratos.»

El juez ha señalado que esa circunstancia le parece un indicio anómalo, aunque la carga de la prueba recae sobre la Fiscalía y las acusaciones, destacan las fuentes jurídicas.

La declaración ha tenido lugar en un ambiente que los presentes han descrito como inusualmente distendido para tratarse de una comparecencia judicial.

Lejos del interrogatorio al uso de pregunta, respuesta, repregunta…, el magistrado ha optado por exponer sus tesis y dejar que el declarante respondiera al final de cada intervención. «Ha sido bastante coloquial, más que un interrogatorio, casi que era un poco un intercambio de visiones. En alguna ocasión Zapatero ha interrumpido al magistrado y este le ha expuesto que tenía que esperar a responder», ha relatado una fuente conocedora de lo sucedido.

La instrucción continúa abierta. Quedan pendientes, entre otras diligencias, las declaraciones de Julio Martínez Martínez y de Tomás Guerrero, cuyo nombre ha aparecido vinculado a conversaciones sobre la constitución de una sociedad en Dubái al día siguiente de una comida en el restaurante Portonovo a la que también habría asistido Zapatero.

Al final, el ex presidente ha construido su defensa sobre una paradoja doméstica: sus hijas no pueden trabajar para el Estado precisamente por ser quienes son, de modo que han acabado trabajando para él. El argumento tiene la lógica escurridiza de quien encuentra en la propia limitación la mejor coartada. Si el juez la compra o no, es lo que la instrucción está llamada a dilucidar.