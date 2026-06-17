Zapatero se declara inocente en un comunicado: «La verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda»

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha emitido este miércoles un comunicado tras su declaración como imputado en la Audiencia Nacional. El que fuera líder del PSOE se ha declarado inocente y asegura que «la verdad se abrirá paso» para poder «devolver la confianza a quien ahora duda» de él.

Zapatero ha querido «dar las gracias a todos» por la espera, tras tres horas de declaración ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. «He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme», ha aclarado, sobre su comparecencia.

Asimismo, Rodríguez Zapatero aclara que «en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas» y recalca que se le «acusa de muy graves delitos» que dice no haber cometido. «Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza», ha añadido.

Zapatero subraya que ha «presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo» con titularidad suya, ya sea «directa o indirecta». Así, quiere demostrar que no tiene «absolutamente nada fuera de España».

«Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí», ha aseverado el que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. «Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias», ha completado.