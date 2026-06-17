Juicio de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: última hora de las declaraciones ante la Audiencia Nacional en vivo
Sigue la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional en directo hoy, 17 de junio, con todas las novedades y la última hora del caso.
El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece este miércoles 17 de junio ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado en una causa que instruye el magistrado José Luis Calama. La declaración está fijada para las 09:00 horas y se prolonga durante dos jornadas, ya que el ex dirigente socialista debe responder tanto por la causa principal como por una pieza separada incorporada al procedimiento.
La citación se produce después de que el juez rechazara los recursos presentados por la defensa y confirmara la comparecencia de Zapatero. Se trata de una declaración de especial relevancia política y judicial, ya que Zapatero se convierte en el primer ex presidente del Gobierno de la democracia española que comparece ante un juez en condición de investigado.
La investigación se desarrolla en la Audiencia Nacional y gira en torno a presuntas irregularidades relacionadas con actuaciones de intermediación política y económica. El procedimiento se divide en dos bloques diferenciados: una causa principal y una pieza separada abierta tras el hallazgo de diversos bienes de lujo durante los registros practicados por los investigadores.
De qué se acusa a José Luis Rodríguez Zapatero
En la causa principal, el juez investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según la instrucción, el ex presidente habría participado supuestamente en gestiones relacionadas con operaciones económicas y empresariales que están siendo analizadas por el juzgado.
Además, en una pieza separada, el magistrado investiga la procedencia y situación fiscal de un lote de joyas y relojes de alta gama localizado durante los registros. Por estos hechos, Zapatero declara como investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.
La defensa del ex presidente rechaza las acusaciones y sostiene que los bienes proceden de herencias familiares legítimas. Asimismo, sus abogados cuestionan parte de las pruebas incorporadas al procedimiento y alegan la posible prescripción de algunos de los hechos investigados.
Qué ocurre durante la declaración en la Audiencia Nacional
La sesión de este miércoles marca uno de los momentos más relevantes de la instrucción judicial, ya que el juez escucha directamente la versión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre los hechos que se le atribuyen en el procedimiento.
Feijóo a Sánchez: «Será recordado por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española»
La sesión de control al Gobierno ha arrancado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, señalando que Pedro Sánchez será recordado por ser el presidente con «más sospechas de corrupción de la democracia española».
Tensión en el Congreso
Tensión durante la sesión de control al Gobierno que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, Zapatero se encuentra declarando en la Audiencia Nacional.
¿Quién defiende a Zapatero?
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero está dirigida por Víctor Moreno Catena, uno de los penalistas más conocidos del panorama jurídico español.
HazteOir pedirá el ingreso en prisión provisional
HazteOir pedirá al juez Calama el ingreso en prisión provisional de Zapatero, ya que aseguran que, tras la imputación de los dos últimos delitos que se le atribuyen, «se cumplen los requisitos para solicitarla y para que se conceda».
A las 09:00 horas comienza la declaración
En menos de 10 minutos dará comienzo la declaración de Zapatero sobre el caso Plus Ultra y sobre las joyas incautadas en su despacho.
Llega Zapatero
Acaba de llegar a la Audiencia Nacional el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar ante el juez Calama.
Zapatero es el primer ex presidente en declarar en la Audiencia Nacional en calidad de imputado
José Luis Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del Gobierno español en la historia de la democracia que declara ante un juez en calidad de imputado.
A la espera de Zapatero
En breves momentos, el ex presidente del Gobierno llegará a la Audiencia Nacional.
Así será la declaración de Zapatero
La Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea Plus Ultra y la supuesta influencia del ex líder socialista para que se concediera, así como por las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones.
La declaración de Zapatero va a girar en torno a esos dos asuntos, después de que el juez instructor, José Luis Calama, haya rechazado la petición del exlíder socialista para que sólo se le pregunte por Plus Ultra y no por las joyas que descubrió la Policía Nacional, ya que alegaba que quería más tiempo para preparar su defensa. El magistrado le ha replicado este martes que no existe «indefensión», porque los hechos son «plenamente conocidos».
Zapatero accederá a la Audiencia Nacional por una entrada que es exclusiva para los jueces
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entrará a la Audiencia Nacional por una entrada, ubicada en una calle peatonal, donde aparcan los jueces exclusivamente.
Calama ve indicio de presunto delito fiscal
El juez Calama comunicó la semana pasada a Zapatero su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas «no está justificado».
El magistrado acordó realizar una tasación de las joyas que fue encargada a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español para «determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición», y que arrojó un valor preliminar de 1,3 millones de euros.
También expuso que, sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, existe «un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante».
Y es que, añadió, «la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico».
¿Qué investiga el juez Calama?
La comparecencia tiene lugar en las dependencias de la Audiencia Nacional en Madrid bajo la dirección del juez José Luis Calama. Durante el interrogatorio, el magistrado pregunta a Zapatero sobre los hechos que se investigan en la causa principal y sobre los extremos relacionados con la pieza separada.
La declaración se desarrolla en un contexto de elevada repercusión política. Mientras las acusaciones consideran que existen indicios suficientes para mantener abierta la investigación, la defensa insiste en la inocencia del expresidente y reclama el archivo de las actuaciones.
¿Qué ocurre durante la declaración en la Audiencia Nacional?
En la causa principal, el juez investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según la instrucción, el expresidente habría participado supuestamente en gestiones relacionadas con operaciones económicas y empresariales que están siendo analizadas por el juzgado.
Última hora de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional
Arranca la cobertura en directo. José Luis Rodríguez Zapatero comparece este miércoles 17 de junio ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado. La declaración, fijada para las 09:00 horas, se produce después de que el juez José Luis Calama rechazara los recursos presentados por la defensa y confirmara su citación. El expresidente debe responder tanto por la causa principal como por la pieza separada incorporada al procedimiento. Durante esta jornada seguiremos minuto a minuto todas las novedades, la llegada de los implicados, las declaraciones de las partes y cualquier información que se produzca desde la sede judicial.
¿Puede Zapatero acogerse a no declarar?
José Luis Rodríguez Zapatero se puede acoger a su derecho a no declarar, total o parcialmente. El ex presidente dispone legalmente de varias opciones estratégicas durante su comparecencia de hoy: