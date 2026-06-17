Juicio de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: última hora de las declaraciones ante la Audiencia Nacional en vivo

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece este miércoles 17 de junio ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado en una causa que instruye el magistrado José Luis Calama. La declaración está fijada para las 09:00 horas y se prolonga durante dos jornadas, ya que el ex dirigente socialista debe responder tanto por la causa principal como por una pieza separada incorporada al procedimiento.

La citación se produce después de que el juez rechazara los recursos presentados por la defensa y confirmara la comparecencia de Zapatero. Se trata de una declaración de especial relevancia política y judicial, ya que Zapatero se convierte en el primer ex presidente del Gobierno de la democracia española que comparece ante un juez en condición de investigado.

La investigación se desarrolla en la Audiencia Nacional y gira en torno a presuntas irregularidades relacionadas con actuaciones de intermediación política y económica. El procedimiento se divide en dos bloques diferenciados: una causa principal y una pieza separada abierta tras el hallazgo de diversos bienes de lujo durante los registros practicados por los investigadores.

De qué se acusa a José Luis Rodríguez Zapatero

En la causa principal, el juez investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según la instrucción, el ex presidente habría participado supuestamente en gestiones relacionadas con operaciones económicas y empresariales que están siendo analizadas por el juzgado.

Además, en una pieza separada, el magistrado investiga la procedencia y situación fiscal de un lote de joyas y relojes de alta gama localizado durante los registros. Por estos hechos, Zapatero declara como investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

La defensa del ex presidente rechaza las acusaciones y sostiene que los bienes proceden de herencias familiares legítimas. Asimismo, sus abogados cuestionan parte de las pruebas incorporadas al procedimiento y alegan la posible prescripción de algunos de los hechos investigados.

Qué ocurre durante la declaración en la Audiencia Nacional

La sesión de este miércoles marca uno de los momentos más relevantes de la instrucción judicial, ya que el juez escucha directamente la versión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre los hechos que se le atribuyen en el procedimiento.