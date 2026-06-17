Zapatero entra a la Audiencia Nacional por una zona reservada a los jueces

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha entrado este lunes, a las 8:50 horas, a la Audiencia Nacional, para declarar como imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación con el caso Plus Ultra pero no lo hará, como ha adelantado OKDIARIO, sobre las joyas que la UDEF halló en la caja fuerte de su despacho de Ferraz. Zapatero ha contado con el privilegio de entrar por una zona reservada a los jueces, y no por la entrada principal a la Audiencia, por la que sí entraron, entre otros muchos imputados, el ex ministro José Luis Ábalos.

Zapatero declara en la causa principal imputado por tres delitos. El ex presidente, que dijo que ser socialista es «tener poco y dar mucho», está llamado a declarar por el juez José Luis Calama, en la causa principal por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Según la instrucción, el que fuera líder del PSOE habría participado en gestiones relacionadas con operaciones económicas y empresariales que están siendo analizadas por el juzgado.

Además, en una pieza separada, el juez investiga la procedencia y situación fiscal de un lote de joyas y relojes de alta gama localizado durante los registros. Por estos hechos, Zapatero declara como investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando, si bien está previsto que se acoja a su derecho a no declarar por esta segunda pieza, para la que, sin éxito, pidió un aplazamiento.

Rodríguez Zapatero es el primer presidente del Gobierno de la historia imputado en España y ha contado con este beneficio, que le ha permitido entrar por un acceso auxiliar en el que no se expone de la misma manera que por la entrada principal, si bien la entrada se encuentra a 100 metros de la principal de la Audiencia Nacional.