Zapatero responderá a todas las preguntas del juez Calama menos a las de las joyas tasadas en 1,3 millones

José Luis Rodríguez Zapatero se sentará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para responder por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero tiene previsto acogerse a su derecho a no declarar sobre las joyas tasadas en 1.323.915 euros que la UDEF halló en la caja fuerte de su despacho de Ferraz el pasado 19 de mayo. El ex presidente alegó que no había recibido aún los certificados que solicitó a dos países árabes de Oriente Próximo para acreditar el origen y el precio de compra de las piezas, y pidió aplazar esa parte de su declaración. El juez Calama ha rechazado la petición.

En un auto, el magistrado concluye que la citación no supone ninguna merma real en el derecho de defensa de Zapatero, por cuanto los hechos sobre los que versa la declaración son los mismos que ya constan en la causa principal. Calama subraya que la pieza separada de las joyas no ha introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación, y que el hecho sustancial que justificó su apertura tuvo lugar el 19 de mayo y era plenamente conocido o accesible para la defensa desde esa fecha.

La defensa había argumentado la inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza separada, el pasado día 12, y el señalamiento para declarar. El juez lo descarta: aunque la pieza se incoó el 12 de junio, su contenido no incorpora diligencias autónomas, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las joyas y la tasación pericial de Ansorena, ambas ya incorporadas a la causa principal. La estrategia de Zapatero sobre las joyas ha dado ya varias vueltas de tuerca.

Su portavoz, Luis Arroyo, aseguró inicialmente que las piezas valían entre 30.000 y 50.000 euros y procedían de herencias y regalos de viajes. Tuvo que pedir perdón públicamente por mentir tras conocerse la tasación judicial.

Fuentes del entorno del ex presidente trasladaron después a OKDIARIO que Zapatero tiene previsto decirle al juez que no sabe ni recuerda quién le regaló las joyas. Ahora, con el aplazamiento rechazado, deberá sentarse a responder por ellas el mismo día que declare sobre el rescate de los 53 millones.