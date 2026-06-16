Varapalo del juez a Zapatero: no acepta retrasar su declaración por las joyas escondidas en su despacho

El juez José Luis Calama ha rechazado este martes la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional, en relación con la pieza separada del denominado caso Plus Ultra, abierta a raíz del hallazgo de unas joyas por valor de 1,3 millones de euros en el registro de su despacho en la madrileña calle de Ferraz.

En un auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna «merma real en su derecho de defensa» por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal, sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la «inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado».

Tal y como desveló OKDIARIO este lunes, Zapatero, a través de su defensa, pidió más tiempo al juez Calama porque no ha recibido los «certificados» que requirió a dos países árabes de Oriente Próximo con el origen y el precio de las joyas que fueron incautadas por la UDEF en su oficina de Ferraz. Según ha podido saber este periódico, en la tramitación de esa documentación está colaborando el propio Ministerio de Asuntos Exteriores.

Ésta ha sido la segunda petición de aplazamiento por parte de la defensa de Rodríguez Zapatero, en este caso vinculada exclusivamente a la imputación del ex líder del PSOE por delitos de contrabando y delito fiscal, en relación con el hallazgo de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros. Zapatero no ha recurrido en esta ocasión su comparecencia en las fechas previstas para responder por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En el mencionado auto, el juez Calama indica que, aunque la pieza separada se incoó el día 12 de junio, el contenido de la misma no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal.

Para el instructor del caso, el hecho sustancial que justifica la apertura de la pieza separada, esto es, la intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria, tuvo lugar el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa.

Calama recuerda también que la pieza separada responde únicamente a una necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, «pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación». Además, rechaza la existencia de una indefensión material ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal.