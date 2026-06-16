Lección de Almeida a Zapatero: devolvió un reloj Tag Heuer de alta gama que le había regalado el emir de Qatar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió en mayo de 2022 al emir de Qatar y le entregó la Llave de Oro de la ciudad. Meses más tarde, el jeque le correspondió con un reloj Tag Heuer de alta gama. Almeida lo devolvió siguiendo una ley que no deja lugar a dudas: los regalos de valor recibidos no son del político, sino del Estado. La actitud del edil madrileño contrasta radicalmente con la del entorno del ex presidente Zapatero en las últimas semanas.

Los agentes de la UDEF localizaron en la caja fuerte del despacho de Zapatero 103 objetos, entre joyas, relojes, pulseras, collares, pendientes y sortijas. La tasación judicial encargada por el juez ha valorado las piezas en 1.300.000 euros, una cifra que multiplica por 26 la horquilla que Luis Arroyo, portavoz autorizado de Zapatero y persona de su máxima confianza, había dado.

El origen declarado de las joyas ha ido cambiando de versión a lo largo de las últimas semanas: primero se habló de herencias familiares, tanto de la madre del ex presidente como de la familia de su esposa, Sonsoles Espinosa; después se reconoció que algunas procedían de regalos de viaje; y finalmente el relato ha derivado hacia un «no recordar» que, dado el valor de las piezas, resulta difícil de sostener.

Lo que resulta especialmente llamativo es la reacción desde el entorno socialista ante el escándalo. Miguel Sebastián, ex ministro de Zapatero, ha asegurado que era habitual que los ministros se quedaran las joyas y objetos de valor que recibían, calificándolas de «regalos de cortesía».

Un argumento que choca frontalmente con la realidad normativa y, sobre todo, con la propia trayectoria del ex presidente, porque el propio Zapatero aprobó en 2005 un código ético que prohibía a los altos cargos aceptar regalos valiosos y estipulaba que debían pasar a Patrimonio del Estado. Es decir, el ex presidente redactó y firmó las reglas que, según la investigación judicial en curso, él mismo habría incumplido durante años.

El contraste con Almeida no es solo anecdótico, es político y moral. El alcalde de Madrid, al recibir un obsequio de lujo de un jefe de Estado, hizo exactamente lo que la ley exige: devolverlo. Sin deliberaciones, sin buscar resquicios, sin alegar que era un gesto de cortesía diplomática. Porque un cargo público no es el propietario del poder que ostenta, sino su administrador temporal.

El entorno del ex presidente ya admite que las piezas son regalos árabes y reconoce que no existen facturas, declaraciones aduaneras ni ningún otro papel que acredite cómo llegaron a España. Más de un millón de euros en joyas sin documentación guardadas en una caja fuerte, frente a un reloj devuelto sin que nadie tuviera que pedírselo. Ahí está la diferencia.