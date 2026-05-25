Quién es quién en el ‘caso Zapatero’: José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su entramado empresarial

El caso Plus Ultra ha sacudido los cimientos de la política nacional. Por primera vez en la historia de España, un ex presidente del Gobierno tendrá que declarar ante la Justicia como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, dinero que presuntamente sirvió para blanquear capitales del contrabando de oro venezolano, ha destapado una compleja red de favores y mordidas.

José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero se sitúa, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el auto del juez Calama, en la absoluta «cúspide» de esta red delictiva que operaba desde su despacho en la calle Ferraz. El juez señala que el ex presidente habría utilizado sus contactos al más alto nivel para lograr decisiones favorables de la Administración, creando hasta nueve empresas pantalla para ocultar el rastro del dinero y embolsándose personalmente más de 1,5 millones de euros a través de contratos de asesoría ficticios, motivo por el cual declarará como imputado el próximo 2 de junio.

Las hijas de Zapatero: Alba y Laura

Alba Rodríguez Espinosa (nacida en 1995) y Laura Rodríguez Espinosa (nacida en 1993), las hijas del ex presidente del Gobierno del PSOE, figuran como receptoras de 423.779 euros de la trama a través de su agencia de marketing WhatTheFav S.L., una sociedad instrumental cuya sede fue registrada por la Policía Nacional. Aunque de momento no están formalmente investigadas, la acusación popular de Hazte Oír ya ha solicitado su imputación (junto a la de su madre, Sonsoles Espinosa). Las cuentas de Laura y Alba habrían recibido, respectivamente, 247.191 euros y 199.904 euros transferidos directamente desde la cuenta de Whathefav entre 2021 y 2025.

Julio Martínez Martínez (o ‘Julito’)

Julio Martínez Martínez, conocido en la trama como Julito, ejercía como el «lugarteniente» y testaferro de confianza del ex presidente, llegando a ser definido por otros implicados como «el banco del jefe». Este empresario alicantino, propietario de Análisis Relevante S.L. (la pieza instrumental para canalizar los fondos) y detenido el pasado diciembre por blanqueo de capitales, era el interlocutor habitual de los clientes y el ejecutor directo de las instrucciones de Zapatero.

María Gertrudis Alcázar

María Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero en su oficina de Ferraz, ocupaba el tercer nivel de la red y era la encargada de dar cobertura formal a la documentación y coordinar las facturas ad hoc. Cobrando un sueldo público, ejecutaba las órdenes de su jefe en la sombra, llegando a ser la responsable de transmitir las instrucciones exactas para crear una sociedad en Dubái destinada a ocultar las comisiones del rescate.

Cristóbal Cano

Cristóbal Cano, empleado y hombre de máxima confianza de Julito Martínez, operaba también en el tercer nivel de la organización como el gestor diario del entramado societario. Su labor principal consistía en mantener activa la facturación simulada para dar apariencia de legalidad a los movimientos de capital ordenados por las altas esferas de la red.

Manuel Aarón Fajardo

Manuel Aarón Fajardo, hijo del dirigente socialista canario Manuel Fajardo, ejercía como el intermediario fundamental y hombre de confianza de Zapatero al otro lado. Ubicado en el segundo nivel jerárquico, las conversaciones intervenidas le señalan sin tapujos como «la pieza de Zapatero en Venezuela», siendo el puente necesario para facilitar los contactos institucionales al más alto nivel con el régimen chavista.

Julio Martínez Sola

Julio Martínez Sola, fundador y presidente de la aerolínea Plus Ultra, fue quien solicitó formalmente el rescate de 53 millones a la SEPI en 2020 alegando que su compañía era «estratégica». Este empresario, detenido el pasado mes de diciembre en la misma operación de blanqueo que el amigo de Zapatero y puesto posteriormente en libertad con medidas cautelares, fue clave en las negociaciones para conseguir la inyección de dinero público.

Rodolfo Reyes

Rodolfo Reyes, auténtico dueño y accionista mayoritario de Plus Ultra en la sombra, controlaba los hilos de la aerolínea a través de la participación de su mujer, María Aurora López López. Este inversor venezolano fue el encargado de activar los contactos políticos, presionar para llegar hasta el ex presidente español y coordinar los movimientos estratégicos para asegurar la viabilidad del rescate.

Roberto Roselli

Roberto Roselli, en su calidad de CEO y director financiero de Plus Ultra, conformaba junto al presidente y al dueño la cúpula directiva de la aerolínea rescatada. Al igual que sus socios, Roselli fue detenido a finales de año durante la primera fase de la investigación policial que indagaba en el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela, encontrándose actualmente en libertad provisional.

Miguel Palomero

Miguel Palomero, abogado de confianza de Rodolfo Reyes, fue grabado por la UDEF mientras alardeaba de que la fiscal jefe del caso era su «amiga» y de que debían montar un «Kitchen Cabinet» para frenar el escándalo. En esas conversaciones de mayo de 2021, poco después de que se incoaran las diligencias judiciales, el letrado debatía abiertamente sobre las estrategias necesarias para «cortar» la investigación de raíz.

Ramón Gordils

Ramón Gordils, diplomático del Gobierno venezolano, operó como el contacto inicial al que acudió la directiva de Plus Ultra para buscar financiación e influencia. Fue él quien, ante la petición de ayuda para hacer «lobby político», aconsejó a los dueños de la aerolínea seguir la ruta formal mientras él se encargaba personalmente de buscar la manera de «llegarle a ZP».