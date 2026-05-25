Amenazan de muerte a Garriga por denunciar el islamismo radical: «Si miras a una mujer con velo, te quito la cabeza»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha recibido recientemente una grave amenaza de muerte a través de un correo electrónico. El mensaje, firmado por un remitente anónimo que se identificaba como Mundo Al Límite, contiene amenazas explícitas e insultos explícitos, entre ellas frases como “te quito la cabeza y la cuelgo en la entrada del pueblo” y “tu cuerpo sí lo doy a los perros”.

El dirigente de Vox lo ha hecho público en redes sociales. La amenaza llegó justo después de que Garriga denunciara públicamente la «islamización creciente» de determinados barrios de Cataluña y otras zonas de España.

El autor del mensaje se deduce que es una persona afín al islamismo radical y defensor del velo de las mujeres, teniendo en cuenta la motivación de su brutal amenaza: «Escucha hijo de puta. Si vuelves a mirar una mujer con velo en el barrio te quito la cabeza y la cuelgo en la entrada del pueblo. Y tu cuerpo si lo doy a los perros. Hijo de la gran puta. Asqueroso, sinvergüenza. Retrasado [sic]».

Si se atreven a amenazar de esta forma al secretario general del tercer partido de España, qué no harán con cualquier vecino anónimo que alza la voz contra la islamización creciente de su barrio. El multiculturalismo es una farsa bajo la que los islamistas imponen su ley por la… pic.twitter.com/xgAqoJdLhL — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) May 24, 2026

En sus declaraciones, el político ha denunciado que esta violencia demuestra que «el multiculturalismo es una farsa bajo la que los islamistas imponen su ley por la fuerza».

La amenaza a Vox: «A alguien le interesa»

Desde Vox advierten que este tipo de amenaza, como la dirigida a Garriga, no son aisladas y que se repiten contra dirigentes del partido que hablan abiertamente sobre inmigración ilegal y problemas de integración.

Sin ir más lejos, el pasado 23 de abril, coincidiendo con el día de San Jorge, la portavoz nacional de Juventud y diputada en el Parlament catalán, Julia Calvet, fue agredida junto con un grupo de simpatizantes y afiliados por parte de miembros de la CUP y del movimiento Antifa. Unas escenas similares a las vividas en el arranque de campaña de Andalucía en Granada.

Ante los hechos recientes, Garriga ha respondido con firmeza: «Seguiremos denunciando sin miedo a nada ni a nadie». Santiago Abascal ha respaldado inmediatamente la denuncia de su secretario general. Sin embargo, la formación critica que ningún partido político se ha solidarizado con la violencia de la que ha sido diana en esta ocasión.

«A algunos les interesa la violencia», ha lamentado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster en la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política (CAP).