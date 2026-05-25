Las grandes ausencias de España en el Mundial: Remiro, Huijsen, Moleiro, Morata…

Luis de la Fuente ha anunciado la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a España en el Mundial 2026. Con ello, es inevitable que el seleccionador español se haya dejado atrás a futbolistas de nuestro país de grandes equipos de Europa. Una decisión en la que han sorprendido decisiones con algunos nombres propios de mucho peso internacional.

En la portería, el gran sacrificado ha sido Álex Remiro. En la última lista decidió llevar a los cuatro, pero De la Fuente ha decidido contar con Joan García junto con los habituales David Raya y Unai Simón. Tampoco va Robert Sánchez, quien venía de entrar en las convocatorias hasta la llegada del catalán.

La defensa también se ha topado con ausencias muy sonadas. Las más llamativas son las de dos jugadores del Real Madrid. Ni Carvajal ni Huijsen irán con España, junto con otros que sonaban menos, como Asencio, Álvaro Carreras y Fran García. Otros como Alejandro Balde y Le Normand, muy habituales con España, también se quedaron fuera, además de Mosquera y Vivian, entre otros.

En el mediocampo, España no ha querido contar con jugadores jóvenes de mucho talento como Pablo Barrios, Alberto Moleiro, Oihan Sancet, Pablo Fornals y Nico González. Una de las posiciones que tampoco tendrá a Fermín, que iba a ir convocado, pero su operación hace unas semanas le impidió llegar a la gran cita mundialista.

La delantera también tenía mucha competencia, dejando sin la Copa del Mundo a Samu Omorodion, Gonzalo (sí está en la lista de reserva) después de la gran sorpresa de la llamada de Borja Iglesias y Víctor Muñoz. Hay que tener en cuenta que Luis de la Fuente sí llamó también a Leo Román, Beñat Turrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Marc Bernal, Jon Martín y Sergio Gómez. Sin embargo, estos futbolistas únicamente estarán para los partidos amistosos, es decir, no viajarán al Mundial.