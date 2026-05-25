El Rey Felipe VI apoya a España en la lista del Mundial: «Un país unido empujando en la misma dirección»

El Rey Felipe ha participado en el vídeo con el que Luis de la Fuente ha anunciado a los 26 jugadores que disputarán el Mundial con España. El jefe del Estado ha aparecido en ese vídeo con unas amplias palabras en las que da todo el apoyo a la Selección y explica el significado de lo que es animar al equipo nacional.

Felipe VI ha sido el narrador de una parte del vídeo, la más emotiva, en la que explica lo que supone animar a la selección española y cómo el equipo que entrena Luis de la Fuente es de todos y no únicamente de los jugadores. Tras una introducción del entrenador, la palabra la tomó el Rey, con voz en off e imágenes de distintas personas y lugares de España.

«La selección española no sólo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros», comienza la intervención de Felipe VI, en unas palabras llenas de emotividad.

«A quienes recorren cualquier rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí en cada recuerdo, en cada gol, porque hay algo que no se ve, pero se siente», añade el Rey Felipe en este vídeo con el que la Federación ha anunciado la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial.

Para el Rey Felipe, el Mundial supone que «un país unido empujando en la misma dirección: un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga». Así, la Federación y Luis de la Fuente han dado este papel relevante al jefe del Estado, que en este emotivo vídeo da el pistoletazo de salida al sueño de ganar el segundo Mundial de nuestra selección.