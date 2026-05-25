Jorge Rey alerta por lo que va a pasar en España a partir del 12 de junio: “Se desata”

Lo que va a pasar en España a partir del 12 de junio puede cambiarlo todo, Jorge Rey lanza esta importante alerta. Estos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Tenemos por delante una serie de cambios destacados que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que nos marcarán de cerca. Nos espera un verano que este experto nos explica.

Sin duda alguna, empezamos a descubrir lo que pasará en unos días en los que el tiempo se convierte en grandes protagonistas. Lo que nos espera es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un experto, un Jorge Rey que parece que sabe muy bien lo que nos espera a partir del 12 de junio. El tiempo se convierte en una auténtica pesadilla para la que deberemos estar preparados.

Lanza una importante alerta Jorge Rey

Este experto en el tiempo parece que nos lanza una importante alerta que puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de prepararse para unos cambios que parece que llegarán a toda velocidad y que estamos empezando a ver, España tiene que sumergirse de lleno en un verano que pone los pelos de punta.

Nuestra peor pesadilla es descubrir que el tiempo cambia a toda velocidad y que puede acabar convirtiéndose en un problema para todos. La inestabilidad de días pasados, puede dar paso a una situación muy diferente. Un anticiclón que paree que puede convertirse en la antesala de algo más.

Estamos terminando un mes de mayo en el que parecerá que tenemos por delante una serie de novedades esenciales que acabarán siendo las que nos afectarán de lleno. Es momento de empezar a prepararse para una importante alerta que Jorge Rey nos descubre.

El tiempo puede acabar siendo una auténtica pesadilla en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Unos días en los que parece que nos adelantamos en el tiempo de tal forma que todo puede acabar siendo posible. Esta importante alerta de Jorge Rey deberemos empezar a tenerla en cuenta a partir de ahora.

España se prepara para un 12 de junio en el que desata el calor

Estos días estaremos muy pendientes de una especie de ola de calor que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tocará saber en todo momento lo que nos estará esperando. Un cambio de ciclo llegará a toda velocidad y según este vídeo viral puede sumergirnos de lleno en unas temperaturas que ponen los pelos de punta.

Este experto tiene muy claro lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que podría traer la primera gran ola de calor. Aunque durante estos días en algunos puntos del país ya apuntarán maneras, la AEMET advierte de esta importante previsión del tiempo: «Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura. Al principio habrá intervalos de nubes medias y altas, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste. Podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta Norte y de la cordillera Cantábrica. También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo. En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Intervalos de nubes bajas en litorales del noroeste y nordeste peninsular así como en el norte de Baleares, con posibles brumas costeras.

Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península. Las temperaturas ascenderán en Canarias y en el Cantábrico, de forma localmente notable las máximas. Descenso de las máximas en el oeste de Galicia y en general pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho».