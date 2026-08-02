Ibiza abre un canal anónimo de denuncias de mascotas abandonadas, castigado con 10.000 euros de multa

Ibiza pasa a la acción y abre un canal anónimo de denuncias para el abandono de animales, castigado con multas de 10.000 euros. El Ayuntamiento de Ibiza, liderado por el alcalde del PP, Rafael Triguero, da un paso más en su compromiso con el bienestar animal, y es por ello que ha incorporado a su aplicación Línea Verde un botón específico para denunciar incidencias relacionadas con el bienestar animal.

A partir de ahora, cualquier ciudadano que presencie una situación en la cual un animal pueda estar en peligro o pueda ver vulnerados sus derechos, puede denunciarlo de forma anónima e inmediata.

Las incidencias de este tipo serán recibidas directamente por la Concejalía de Bienestar Animal, y se podrá dar respuesta y seguimiento de forma ágil por parte de los servicios municipales.

Hace una semana conocíamos una nueva sanción por abandono animal por parte del Ayuntamiento, que suman ya 11 en los últimos años.

En este sentido, el Consistorio destaca que esta nueva actuación supone un cambio importante en la política municipal de protección animal, que «pasa del relato al hecho»· y reafirma su voluntad de perseguir las conductas de abandono, y avanzar en la concienciación ciudadana sobre la responsabilidad que implica convivir con un animal.

El Ayuntamiento continúa trabajando para acercar el Centro de Protección Animal de Sa Coma a toda la ciudadanía y dar a conocer a los perros que se encuentran allí a la espera de encontrar una familia.

El centro es un espacio abierto a la ciudadanía y, además, se utilizan las redes sociales municipales para difundir los animales que buscan una adopción responsable.

Durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha duplicado el presupuesto destinado al bienestar animal, con el objetivo de continuar mejorando las instalaciones y servicios del Centro de Protección Animal y desarrollar también diferentes actuaciones y espacios en la ciudad destinados a la concienciación y sensibilización de la ciudadanía.

Asimismo, próximamente está prevista la inauguración de un nuevo recinto canino en el paseo marítimo, que se sumará a los espacios destinados al disfrute y bienestar de los animales de compañía en el municipio.

El Ayuntamiento quiere también agradecer la labor de todas las personas voluntarias que colaboran con el Centro de Protección Animal de Sa Coma y animar a la ciudadanía a participar. Darse de alta como voluntario es muy sencillo y permite colaborar, entre otras tareas, con los paseos de los perros del centro.