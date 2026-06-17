Multas de 10.000 euros en Ibiza a cada uno de los dueños de ocho perros y tres gatos abandonados que ingresaron en el Centro de Protección Animal de Sa Coma después de ser localizados en diferentes situaciones de abandono o de no haber sido recogidos por sus propietarios a pesar de los avisos y requerimientos efectuados.

Entre los casos tramitados se encuentra el de Viruta, una chihuahua localizada en una vivienda ocupada ilegalmente y abandonada a raíz de un desahucio; Atos, un bichón boloñés recogido frente al IES Sa Blanca Dona y Loco, un pastor belga encontrado con un pedazo de cuerda después de haber estado atado.

También Wanda, una de las perras procedentes del grupo de perros localizado en la zona de GESA; Atena, una rottweiler localizada en la avenida 8 de Agost; Laila, una chihuahua trasladada desde una clínica veterinaria; los gatos Ziggi y Marley, abandonados en una vivienda después de finalizar un contrato de alquiler; Pepe, dejado en una clínica veterinaria con una nota en la que se indicaba que no se podían hacer cargo; Kira, abandonada en el parque canino de Can Misses junto con un cachorro, y Rocky, hallado atado a un árbol en el barrio de es Soto.

En todos los casos, el Ayuntamiento aplicó los procedimientos establecidos por la normativa vigente, incluidas las notificaciones a los propietarios y el cumplimiento de los plazos legales antes de declarar a los animales abandonados.

Una vez finalizados los trámites administrativos, los animales pasaron a ser responsabilidad municipal.

Diez de los once animales han sido ya adoptados con éxito, tanto en Ibiza como fuera de la isla, iniciando una nueva etapa con sus nuevas familias. Actualmente, solo Atena sigue esperando un nuevo hogar en Sa Coma.

«La tenencia responsable de animales es una obligación legal y un compromiso ético con su bienestar. Asimismo, reitera su determinación de continuar aplicando la normativa vigente para combatir el abandono animal y garantizar la protección de los animales en el municipio», ha concluido el concejal de Bienestar Animal de la capital ibicenca, Manuel Jiménez.

Ibiza ya ha incoado los citados diez expedientes sancionadores por abandono animal, con un importe total de 100.010 euros, en el marco de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales.

Se trata de las primeras sanciones en materia de bienestar animal impulsadas por el Consistorio desde la entrada en vigor de la normativa estatal.

La ley considera abandonado a cualquier animal que se encuentre sin el acompañamiento o la supervisión de una persona responsable y que no sea recogido por sus titulares de los centros de recogida, residencias o establecimientos veterinarios dentro de los plazos establecidos.

Según el artículo 74 de la norma, el abandono de uno o más animales constituye una infracción grave, mientras que el artículo 76 contempla sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. En los casos tramitados por el Ayuntamiento de Eivissa, no se han apreciado circunstancias agravantes, por lo que se ha propuesto la sanción mínima prevista, de 10.001 euros por expediente.