Las donaciones al PSOE caen en picado sin Aldama: de los máximos de 2020 a una octava parte en 2025

El PSOE ha recibido en 2025 una octava parte de las donaciones que obtuvo en 2020, año en el que el empresario Víctor de Aldama asegura haber realizado una serie de entregas de dinero al PSOE que ahora se investigan en la Audiencia Nacional como una presunta financiación ilegal del partido encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aldama desveló en abril, cuando declaraba en el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que había entregado alrededor de 1,8 millones de euros al PSOE en concepto de donación entre los años 2019 y 2020. «Si miran las cuentas del partido, hay un pico de donaciones importantes de esos meses», explicó el empresario. «Se podrá ver de dónde viene el dinero», indicó.

A su vez, el Aldama también indicó que Koldo García, el ayudante del ex ministro José Luis Ábalos, le pidió «dinero para financiar el partido». «Koldo me pidió que hiciera de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE», aseguró en el Alto Tribunal.

La realidad contable refleja que las donaciones del PSOE se dispararon en un único año más de un 200%. En 2020, ejercicio de la pandemia de Covid-19 en el que la mayoría de los partidos sufrieron un deterioro en sus ingresos de este tipo, los socialistas recibieron 837.506,10 euros.

La cifra es sumamente mayor si se compara con las donaciones o legados recibidos en 2019, sólo 275.616,67 euros. Sin embargo, la distancia es aún mayor en comparación con la última cifra declarada por el partido liderado por Pedro Sánchez. En 2025, únicamente recibieron 113.897,73 euros en ingresos de este tipo.

Desde el PSOE se afanaron en defender que este incremento se produjo por una campaña de donaciones para una investigación con motivo de la pandemia de Covid-19, una cantidad que, según apuntan desde Ferraz, habría ido a parar al Instituto de Salud Carlos III.

Microcréditos verdes del PSOE

En esa misma época, el PSOE también recaudó cuatro millones de euros a través de microcréditos y donaciones verdes para financiar un ambicioso plan de transformación ecológica y digital, pero la propia web oficial del proyecto (psoesostenible.es) revela que seis de los ocho objetivos específicos comprometidos con la militancia siguen sin completarse cinco años después de su lanzamiento, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ese mismo dinero como presunta financiación ilegal del partido.

El PSOE aprobó el Plan Luz Verde el 11 de mayo de 2020, durante la crisis del coronavirus, con el propósito de transformar ecológica y digitalmente las sedes del partido. Y, para financiarlo, la formación creó un Fondo Sostenible, dotado con una «aportación presupuestaria inicial de 4 millones de euros» procedente de microcréditos con un interés anual del 3%, donaciones verdes y cuotas de militantes.

El entonces gerente del partido, Mariano Moreno, impulsó la campaña públicamente en una rueda de prensa y presumió en redes sociales de un plan que prometía reducir la huella de carbono de la sede federal de Ferraz en un 90%, eliminar el consumo de papel y crear «zonas verdes y jardines integrados en los edificios del partido».