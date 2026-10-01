Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha analizado este jueves las protestas en la Puerta del Sol y ha señalado que a los acampados en la plaza madrileña el problema de la vivienda, que es «un problema real», «les importa un comino». Para el director de este diario, los manifestantes de Sol «lo único que quieren es vivir de los demás» e imitar la trayectoria de Pablo Iglesias. Según Inda, la movilización no busca soluciones reales a la vivienda, sino «derribar la posibilidad de que gobierne la derecha», motivo por el que se concentran ante el despacho de Isabel Díaz Ayuso y no frente al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez. Eduardo Inda ha advertido directamente al líder de la oposición: «Alberto Núñez Feijóo que se prepare, porque esto es lo que va a ser la calle cuando él sea presidente, si no le roban las elecciones».