La próxima visita que los Reyes realizarán a Ceuta y Melilla los días días 13 y 14 de octubre tiene una dimensión que trasciende en mucho de la habitual normalidad institucional de los viajes de Don Felipe y Doña Letizia. Será, por consiguiente, una visita de marcado carácter de Estado en el sentido más amplio del término, porque la cabeza más alta del Estado viajará a mostrar su apoyo y aliento a una parte inescindible del Estado en peligro evidente.

Por supuesto que a tenor de lo ocurrido en Ceuta la visita real debería haberse llevado a cabo antes, pero con un Gobierno que ha maniatado a la Corona, sólo cabe afirmar en esta hora crítica de la democracia española que más vale tarde que nunca y que, si los Reyes finalmente verán cumplido su propósito de visitar la Ceuta invadida, es porque la Corona ha desplegado sus márgenes de maniobra hasta el punto de doblegar la resistencia del Ejecutivo.

Desde ese punto de vista, la visita adquiere una relevancia que sólo puede entenderse bajo el prisma de la situación de profunda crisis de Estado desatada por la acción nefanda y devastadora del sanchismo. De ahí que OKDIARIO concluya que la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, aunque tarde, no deja de ser la contestación de que la Corona ha activado su capacidad de respuesta al límite de sus marcos de acción. Para entendernos: al límite máximo de su capacidad institucional en un momento crítico de esta España gobernada por un autócrata que ha llevado su felonía a la cumbre de la infamia.