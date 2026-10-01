Un ex guardaespaldas de Miguel Bosé acude a ‘First Dates’: «Es un tío de buen rollo»

First Dates ha despedido el mes de septiembre de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. El pasado miércoles, día 30, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Claudio. El soltero se presentó como un italiano afincado en Leganés, Madrid, desde hace más de 20 años. Siempre se ha mostrado muy reservado con su edad, motivo por el que tampoco quiso decírsela al equipo del programa. «De joven me parecía a Brad Pitt en Troya (la película)», quiso dejar claro. Y es que, según él, supera en músculos al actor estadounidense. Por lo que no tiene nada que envidiarle.

Por otro lado, ha contado que se gana la vida como guardaespaldas y chófer. Una profesión que no es fácil, pero que le ha permitido vivir muchas situaciones inesperadas. De hecho, de joven, llegó a encargarse de garantizar la seguridad de gente importante. «Fui guardaespaldas de Miguel Bosé», confesó en uno de los totales. Asimismo, ante ello, quiso aclarar que su experiencia con el cantante no fue mala. «Es un tío de buen rollo y muy buena persona», afirmó. Así pues, tras abordar todos estos temas, el participante comenzó a hablar de lo que buscaba en una mujer.

Claudio sobre su cita de ‘First Dates’: «Lo cumplo todo… Lo que pasa es que ella no cumple conmigo»

Según Claudio, quiere encontrar a alguien que sea buena persona y deportista. «No me gustan gordas, ni demasiado flacas. Me gusta que estén fuertes… Que tengan el culo bien duro y buenas piernas, para que cuando se vistan el tacón les luzca bien», dijo. Ante ello, la organización le presentó a Cristina, una soltera que sí quiso decir su edad. A sus 47 años, la informática madrileña ha confesado que ya ha perdido la cuenta de las veces que ha intentado encontrar a su pareja ideal.

Sin embargo, lamentablemente, hasta la fecha no ha tenido suerte. Por ello, Cristina se ha animado a ir a First Dates para que el equipo la ayude. Ante ello, a priori, todo parecía indicar que Claudio era el hombre que buscaba la soltera. Pues, era alto, extranjero y atractivo. Pero, para mala fortuna de la comensal, el guardaespaldas no se sintió atraído por ella. «Lo cumplo todo… Lo que pasa es que ella no cumple conmigo», comentó.

A pesar de ello, los participantes estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante para conocerse mejor. Todo ello para terminar en el reservado de First Dates, donde disfrutaron de una mayor intimidad. Pero la participante no se sintió cómoda a la hora de bailar. «¡Qué vergüenza, de verdad! Me he sentido un poco incómoda; la música no me ha parecido muy bailable. Yo lo que quiero es reguetón», confesó. Una actitud que le sirvió a Claudio en la decisión final. Pues, el italiano explicó que buscaba a una mujer menos tímida y más atrevida.