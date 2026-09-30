La influencer Fabiana Sevillano responde a los rumores que la vinculan con Ferran Torres

Fabiana Sevillano ha salido al paso de los rumores que la han relacionado con Ferran Torres y Álex Baena en las últimas semanas. Todo empezó con un vídeo de las celebraciones del Mundial en Madrid en el que, según quien lo publicó, se veía a la creadora de contenido besándose con el futbolista. Las imágenes corrieron por redes y dispararon las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos. Las imágenes no eran claras, por lo que hasta ahora quedaba la duda de si podría ser cierto o ser un bulo.

«Nunca he tenido trato con él»

El periodista y creador de contenido en redes Pedro Jota Fernández le preguntó directamente si se había liado con Ferran Torres. «No», respondió Fabiana, y explicó de dónde viene la confusión: «Yo a él, estamos en los mismos sitios que él, tenemos gente en común, pero yo nunca he tenido trato con él». Contó que se enteró de los rumores porque Javi Hoyos le preguntó por ellos y que la noticia le hizo gracia: «Cuando salió esto, a mí me hizo muchísima gracia porque dije: ‘Qué meme’». Al ver el vídeo, según sus palabras, no encontró nada: «Vi el vídeo, me hizo gracia y poco más, la verdad». Sí admitió que la situación le resultó incómoda porque coincide con Ferran a menudo: «A mí me dio mucha vergüenza porque yo sí he coincidido con él, ¿sabes? Entonces es como raro, pero me hizo gracia. Tampoco me lo tomo a mal».

«Álex es mi supercolega mío»

El mismo vídeo mencionaba también a Álex Baena, con quien, según la publicación original, Fabiana había estado hablando durante la celebración. Eso sí le pareció injusto: «Es verdad que hay partes de ese vídeo que no me hacen gracia y que son un poquito despectivas».

Sobre su relación con Baena, fue clara y directa: «Álex es supercolega mío, me llevo superbién con él, y por el hecho de que ya esté hablando con él, se tiende a juzgar». Y lanzó una pregunta directa: «¿Qué pasa, que una chica heterosexual y un chico heterosexual no pueden ser amigos? Por lo visto, no se puede».

Para ella, esa parte pesó más que los rumores con Ferran: «Lo de Ferran me dio igual porque al final es tontería, pero lo de Álex me sentó incluso peor porque dije: ‘Tío, es mi colega, estoy hablando normal. Parece que no puedes tener un colega’».

¿Quién es Fabiana Sevillano?

La influencer empezó en redes sociales publicando vídeos de baile, en concreto enseñando a bailar sevillanas, y con el tiempo amplió su contenido a moda, estilo de vida y viajes, hasta acumular más de 1,7 millones de seguidores en TikTok. En 2026 ha dado un enorme salto de popularidad al subirse al ring de La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos, para enfrentarse a la streamer colombiana La Parce en un combate que perdió por puntos.

Las parejas conocidas de Ferran Torres

El futbolista, ahora del PSG, ha hecho pública una única relación oficial en toda su carrera: la que mantuvo con Sira Martínez, hija del exseleccionador Luis Enrique, entre 2021 y 2023. Tras esa ruptura se le relacionó con Marta Díaz o Lucía Domenech, hasta que en 2025 comenzó un romance con la influencer Martina Hunter, que tampoco llegaron a confirmar públicamente y que terminó apenas unos días antes del Mundial 2026, cuando dejaron de seguirse en redes sociales. Desde entonces, Ferran Torres vive una nueva etapa en la que se ha convertido en el héroe del Mundial 2026.