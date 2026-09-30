Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 658 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo, finalmente, Tasio y Paula tienen su primer encuentro nocturno en la cantina. Todo ello mientras Claudia y Miguel no han dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se les ha presentado para aclarar su situación de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo los Salazar han dado el importantísimo paso de hacer una oferta de lo más inesperada a Josema. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Marta no puede evitar sentirse profundamente traicionada por Fina. Por si fuera poco, Pablo tiene un tenso enfrentamiento con Gabriel como consecuencia del despido de Marta y Andrés. En cuanto a Valentina, no duda un solo segundo en dar el importantísimo paso de proponer despedirles como se merecen.

¿Qué sucede en el capítulo 659 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Mabel cree firmemente que Salva tiene un nuevo ligue. Todo ello mientras no tiene reparos a la hora de pegarle un corte a Josema. En cuanto a Miguel, no ha dudado un solo segundo en hacer una petición de lo más inesperada a Gabriel.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Julia no tiene reparos a la hora de reprochar el despido de sus tíos. En cuanto a Begoña, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para cotillear la agenda de Gabriel, y es entonces cuando ve información clave para los De la Reina. Todo ello mientras Pablo sorprende como nunca antes a Claudia al hacerle una oferta de lo más inesperada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.