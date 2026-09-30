Lidia Santos, camarera de ‘First Dates’, enamorada: se confirma su relación con un ganador de ‘Supervivientes’

Hace tan sólo unas semanas, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo Lidia Santos se salió de su papel como camarera de First Dates para dejar claro a sus compañeros que quería tener una cita con Cristian, uno de los solteros que acudió al restaurante más famoso de la televisión. Desde que lo vio, no pudo dejar de pensar en él, por lo que se animó a dar ese paso, a pesar de que se tratase de algo bastante poco habitual en este formato. Tiempo después, los seguidores del dating show tuvieron la oportunidad de ser testigos de la cita entre Lidia Santos y Cristian. De esta forma, vieron cómo la velada se desarrolló con total normalidad, hasta tal punto que, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del restaurante.

A pesar de todo, parece que todo quedó ahí, puesto que recientemente se ha dado a conocer que Cristian tiene novia desde hace meses. Por lo tanto, supuestamente habría engañado al equipo de First Dates en cuanto a su estado civil se refiere. Al fin y al cabo, en sus redes sociales, asegura estar profundamente enamorado de Maire, su pareja actual, a quien considera la mujer de su vida. Pero la trama no queda ahí, puesto que recientemente se ha dado a conocer que Lidia Santos tiene pareja y se trata de un ganador de Supervivientes. Nos referimos al empresario Christopher Mateo, que se hizo con la victoria en el reality de Honduras en el año 2015.

Según han dado a conocer los compañeros de Diez Minutos, que han publicado una serie de fotografías sobre la llamada «nueva pareja del otoño», podemos ver a la pareja disfrutando de una romántica escapada a Soria. Pero no todo queda ahí, puesto que tras ese fin de semana, donde se alojaron en el Hotel Noctis, la pareja regresó a Madrid el pasado domingo 27 de septiembre.

Fue allí donde fueron pillados por los paparazzi. Lejos de que todo quede ahí, tal y como informa la mencionada revista y como se puede ver en las fotografías publicadas, Lidia Santos y Christopher Mateo llegaron juntos en el Mercedes del empresario. Una vez en Madrid, los dos pusieron rumbo a la casa de la camarera del programa presentado por Carlos Sobera.

¿Cómo fue la cita de Lidia Santos y Cristian en ‘First Dates’?

La malagueña desveló que llevaba más de un año sin novio, por lo que no dudó en animarse a tener una cita con un soltero que pasó por el programa. Y todo después de que él se quedase tan deslumbrado durante su encuentro con otra chica que preguntó si había posibilidad de tener una cita con alguien del staff. Lidia no dudó en aceptar la propuesta.

Durante la cena, los dos descubrieron que tenían cosas en común. Es más, hasta se animaron a bailar. En la decisión final, ambos decidieron seguir conociéndose fuera de cámaras. Todo ello mientras ella dejó caer lo siguiente: «Al ser tan alta, me hace ilusión que me cojan en brazos». Y así fue como salieron del restaurante: ella en brazos de Cristian. Pero parece que la cosa no ha ido más allá, puesto que, según la información de la revista, Lidia Santos tendría el corazón ocupado tras comenzar una relación con Christopher Mateo.