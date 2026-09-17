Lidia Santos protagoniza la cita más esperada de ‘First Dates’: «Me he derretido»

La pasada semana, los espectadores de First Dates fueron testigos de cómo Lidia Santos, camarera del formato, vivió una situación completamente inesperada. Cristian, un soltero de 37 años, acudió al programa en busca de su chica ideal, motivo por el que le presentaron a Kristina. Pero la velada no concluyó positivamente para ambos. Pues, entre otros aspectos, la atención del soltero estaba en Lidia y la de ella en él. «¿Sería posible tener una cita con alguien del staff?», llegó a comentar el participante en privado. Y es que la camarera, por su parte, ya le había dejado claro que si su cita salía mal, podía contar con ella.

Lejos de perder la oportunidad, el soltero solicitó esta cita a la organización. Un encuentro que ha tenido lugar y donde la conexión entre ambos ha sido innegable. Vestida de negro y muy elegante, Lidia Santos se ha encontrado a Cristian con un ramo de flores en su llegada al local. «Me he derretido», ha confesado. Una primera toma de contacto donde ambos no podían evitar mostrarse más emocionados. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. Fue así como descubrieron que los dos trabajaban en la industria del modelaje. «¡Estoy cenando con una miss Málaga!», comentó él.

Lidia Santos a su cita de ‘First Dates’: «Cuando estoy en pareja, el sexo es vida»

La velada estaba transcurriendo de manera positiva. De hecho, la pareja de solteros coincidió en el hecho de que les gustaría vestir de blanco y pasar por el altar. Pero hubo un dato que perturbó a Lidia Santos. Y es que Cristian le confesó que había tenido relaciones sexuales con hombres. «He experimentado, he tenido épocas de experimentar mi sexualidad», le dijo.

«Soy muy enamoradiza, pero si no me das lo que necesito, me desenamoro; soy una persona de contacto físico», confesaba Lidia Santos. Asimismo, a la pregunta de si el sexo es muy importante para ella, la camarera se sinceró. «Una, por lo menos (al día). Me considero sexual; cuando estoy en pareja, el sexo es vida», le indicó. Cristian, por su parte, estuvo de acuerdo. «Yo también y ahora que estoy en forma, más. Creo que es fundamental», confesó.

Así pues, tras un baile juntos y momentos de muchas risas. Carlos Sobera se acercó a ellos para comentarles que estaban invitados. «Me he puesto nerviosa, me ha entrado un pellizquito, un poquito tontita me pongo», comentó Lidia Santos. Al final, la pareja estuvo de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita, puesto que ambos estuvieron encantados con lo vivido en la velada.