Lidia Santos, de ‘First Dates’, tras su flechazo con un comensal: «Entonces me caso»

First Dates continúa su travesía en la televisión y, durante los últimos días, los espectadores han comentado mucho lo que sucedió con Lidia Santos en uno de los últimos programas. Como ya informó Happy FM en su momento, el pasado 7 de septiembre, Cristian y Kristina fueron dos solteros que se conocieron en el restaurante del amor tras haber sido emparejados por la organización. Pero antes de este primer encuentro, Carlos Sobera y parte del equipo tuvieron la oportunidad de hablar un poco con el soltero. Pues fue el primero en llegar al local.

El participante, de 1.94 metros de altura, llamó la atención de todos nada más entrar por la puerta del restaurante. De esta manera, le contó al presentador que buscaba una mujer con la que tener una relación seria. Pero, mientras hablaba con Sobera, Lidia Santos era la que no podía quitarle los ojos de encima. Y es que la camarera, actualmente soltera, se quedó impresionada con el comensal. «¡Uy, qué alto! Muy alto, increíble, a mí es que me encanta la gente alta», le comentaba a sus compañeras. Por ello, no dudó en acercarse a él.

Lidia Santos sobre el soltero de ‘First Dates’: «Me han temblado las piernas…»

Lidia Santos sabía que Cristian estaba en el local para tener una cita con otra mujer, pero ella aprovechó el momento para sincerarse con él. «Si te va mal la cita…», le dejó caer ella. «Hay que buscar el plan B siempre», comentó Matías Roure, el barman del local, al escucharla. Una interacción que estaba siendo presenciada por Sobera, que no daba crédito.

«Perdón, nos ha entrado la tontería Carlos», se disculpó la camarera. Pero, aunque Cristian comenzó su cita con Kristina, Lidia Santos se quedó todavía pensando en el soltero. Ahora, han salido a la luz esas palabras que la camarera le llegó a comentar a sus compañeras en privado. «Hacía un montón que no me pasaba, cuando ha entrado, me han temblado las piernas, me he puesto nerviosa, a mí me ha encantado», comentó.

«Me pareció muy mono», les confesó. Un encuentro entre compañeras de trabajo donde las gemelas no pudieron evitar reírse al ver a Lidia Santos tan cautivada. «El físico no lo es todo… Pero es verdad que de altura me venía muy bien», confesaba la trabajadora. Su compañera le comentó que habría que descubrir si también es un hombre de buen corazón. Unas palabras con las que Santos se sinceró. «Seguro que sí. Entonces me caso», respondió entre risas.

¿Qué pasó con la última pareja de Lidia Santos?

La trabajadora del programa dejó claro su interés en Cristian, el soltero. Por lo tanto, se encuentra soltera. Hasta el pasado 2025, la modelo presumía de su relación sentimental con Cristian Ramos, con quien compartía su pasión por el gimnasio y el deporte. Un romance que concluyó hace más de un año y por el que se desconoce el motivo.

Lidia Santos siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada. De hecho, de su ex pareja siempre no dio demasiados detalles. Por lo que no se sabe el motivo de la ruptura. «No es broma, hace mucho que no me pasa esto, llevo un año que nadie me remueve por dentro», comentó ella en First Dates. Unas palabras con las que ha indicado que está abierta al amor.