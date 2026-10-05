Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 5 de octubre: Cihan se enfrenta a su familia y prohíbe a Alya someterse a la operación

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alya decide visitar a Sadakat en la cárcel para reprocharle que haya hecho cosas que ella misma jamás se ha atrevido a hacer. Es más, le recuerda que siempre ha sido una mujer valiente y con carácter, pero, a diferencia de ella, se guía por su conciencia y por la justicia.

Aun así, Alya le ofrece cambiar su declaración con una condición: Deniz no podrá ver a Boran mientras él continúe inconsciente. Al no quedarle otra opción, Sadakat termina aceptando el acuerdo. Cihan, que escucha la conversación desde la distancia, es testigo de la decisión que ha tomado Alya. Así pues, gracias a este cambio de declaración, Sadakat queda en libertad. Por si fuera poco, el médico de Boran informa a la familia que este necesita un trasplante de riñón. Como es de esperar, Cihan, Nare, Alya, Kaya y Sahin se ofrecen como posibles donantes, pero, tras someterse a las pruebas, Cihan es el único compatible. Hay que tener en cuenta que el aneurisma cerebral que sufre podría poner en riesgo su vida si se somete a esta intervención, pero él está dispuesto a correr el riesgo por salvar a su hermano. Al descubrir la verdad de la enfermedad de Cihan, Alya le hace saber que también es compatible con Boran y será ella quien done el riñón.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 5 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Alya ha completado todas las pruebas para la donación y los resultados son bastante favorecedores. Es compatible. Pero, aunque sean buenas noticias, Cihan no está dispuesto a que ella se ponga en peligro. Prefiere ser él el que entre en el quirófano y asuma los riesgos.

La situación no es fácil, por lo que la familia Albora se encuentra muy preocupada. Sadakat hace todo lo posible por hacerle recapacitar. Por ello, le recuerda que Boran es su hijo. Asimismo, los demás también intentan que comprenda el peligro que conlleva someterse a esa operación. Por ello, le incitan a que escuche a Alya. Pero ningún intento consigue hacerle cambiar de opinión.

Ante esto, Cihan se sincera y explica por qué no quiere que ella sea la donante. Y es que no hay nada que le haga cambiar de opinión. Alya es su mujer y tiene claro que no la pondrá en riesgo; antes prefiere estarlo él. Una situación que genera mucha tensión en la familia, pues todos temen las consecuencias. ¿Qué sucederá? No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.