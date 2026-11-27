La neblina da una pequeña tregua en Bolonia y la lluvia, por momentos, también. El cielo no ha escampado, pero tampoco anda enfadado. Algo menos revuelto que otros días. Idéntico signo reina en la concentración de España, que soltó lastre después de escapar exitosamente de la trampa de Austria y pugnará por la final de la Davis con Gran Bretaña, viejos amigos. Cada partido entre españoles e ingleses se siente diferente. Representa una rivalidad deportiva que funciona como una prolongación simbólica de cinco siglos de disputa geopolítica, naval y cultural.

Hoy se resuelven en estadios y bajo reglamentación, pero las narrativas que rodean cada encuentro reciclan arquetipos forjados desde el siglo XVI por el control de las rutas comerciales y las coloniales americanas. En Bolonia también hay una armada que busca ser invencible. Capitaneada por Ferrer e integrada por los tripulantes Alcaraz, Jódar, Mérida, Granollers y Martínez. Buscan encallar en la final del domingo, pero antes tienen que pasar por Trafalgar.

En semifinales espera la Gran Bretaña de Fery, Norrie y uno de los mejores dobles del mundo, su principal arma. «Si no es el mejor, poco queda, pero vamos a centrarnos en individuales. Primeros los dos puntos individuales y luego ya veremos», dijo Ferrer. Claro que el plan británico es radicalmente opuesto. Pasa por ganar uno de sus partidos, el de Norrie, que sabe latín y se enfrenta a un Jódar todavía novel en estos escenarios, y llevar la eliminatoria al dobles, donde Patten y Skupski han preparado una encerrona.

A la que se enfrentaría Granollers y un escudero, todavía por decidir si Alcaraz o Martínez. «Granollers, otro de esos chicos que ha tenido mucho éxito en el circuito durante varios años. Me encantaría tener la oportunidad de jugar contra Carlos. Creo que es un muy buen tenista (risas). No suele jugar dobles, así que será interesante verlo. Obviamente, intentaríamos usar nuestras habilidades en dobles para contrarrestar su atletismo y su precisión en los golpes. Sería algo que realmente me ilusionaría», dijo Patten, doblista británico.

Alcaraz sigue su plan

El murciano a Bolonia llegó directo de Turín, donde sufrió molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo, y las alarmas se encendieron. Fueron mitigando su luz por logística. España no debutaba hasta el jueves y el murciano tuvo cuatro días de descanso, que serán seis hasta que vuelva a empuñar la raqueta este sábado contra Gran Bretaña. La jugada contra Austria salió perfecta. Estaba preparado para unos hipotéticos dobles, pero no tuvo ni que vestirse de corto.

Más descanso. Aunque el murciano, después del triunfo, se ejercitó en solitario junto a Samu López, su técnico. Este viernes ha dado otro paso más en ese plan de descanso y aclimatación progresiva que sigue desde su llegada a Bolonia. Se ejercitó más de una hora en la pista central junto a Pedro Martínez, superficie que es algo más rápida que las de entrenamiento y que no había pisado en sus cuatro días boloñeses anteriores.

La sesión estuvo enfocada en coger sensaciones de cara a su partido de este sábado contra Fery, número uno de Gran Bretaña. La presencia de Alcaraz en dicho enfrentamiento está prácticamente asegurada, el propio David Ferrer lo dejó entrever. «Lo necesitamos y estará con nosotros el sábado. Lo cuidaremos y no correremos riesgos con su lesión, pero creo que estos cinco días de descanso le vendrán muy bien para estar listo el sábado», dijo Ferrer.