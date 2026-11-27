La noticia de la retirada de Marc Márquez ha dejado a todo el mundo en shock, incluso a los pilotos de MotoGP. La reacción de Jorge Martín ha sido la reacción del mundo entero al ver los carteles del diez veces campeón mundial diciendo que «esta será mi última carrera en MotoGP». Se retira el GOAT y todos coinciden en eso, en que es «el mejor deportista de toda la historia», incluso lo comparan con Michael Jordan o Nadal: «La figura de Marc está muy alto en lo que son las leyendas del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal».

Jorge Martín explicó su cara de sorpresa al ver la retirada de Márquez: «He llegado tarde al box hoy y he empezado a ver gente llorando y no entendía nada. Por eso mi cara. Sobre todo pensaba en cómo va a ser, el estar en pistas sin Marc. Yo que desde que llegué a MotoGP, siempre ha estado y, pues nada, va a ser muy raro y le echaremos en falta».

«No solo jugarme un título, yo creo que siempre ha sido para mí una motivación, una inspiración también. Competir con Marc, poder pelear con él… ha ayudado a que yo sea mejor piloto, porque he intentado siempre mejorar para batirle, así que para mí no es solo el mejor piloto de la era de MotoGP. Para mí es uno de los mejores deportistas de toda la historia y lo comparo con Michael Jordan, con gente de ese nivel y creo que su historia es muy inspiradora también para los pilotos más jóvenes», añadió Martinator.

Pedro Acosta lo puso por encima de leyendas como Nadal o Jordan: «Marc está en una posición que está en lo más alto del deporte, no solo español, sino ya en general. La figura de Marc está muy alto en lo que son las leyendas del deporte como Michael Jordan o Rafa Nadal. Está en una posición que puede decir y hacer lo que quiera. Es comprensible que haya tomado la decisión que ha tomado y se merece tener una retirada más que plena»

Raúl Fernández quiso darle todo el protagonismo al 93: «Creo que es un fin de semana en el cual Marc se merece ser el protagonista de todo esto. Yo, como piloto que desde pequeño he visto a Marc, pues nada, darle la enhorabuena por su carrera, ha hecho un trabajo increíble. Ha sido un placer compartir pista con él. He tenido la fortuna de estar en alguna carrera peleándome contra él, y creo que sobre todo, ya no solo por lo que ha ganado, es un ejemplo de superación y de volver de una lesión tan grande y luchar siempre por un sueño que ha tenido. Le deseo lo mejor».

Álex Rins, que también se retira de MotoGP, comentó: «Se une uno más a la retirada. Estoy como estáis todos vosotros, en shock. Es increíble lo que ha anunciado. Estoy feliz por él, porque por lo que he escuchado en su rueda de prensa, ha hecho caso a su cuerpo. Eso es lo más importante, conocer tu cuerpo y saber parar cuando tienes que parar. Retirarse siendo campeón del mundo, había pasado antes, pero hace muchos años, es increíble».

«Estoy feliz por haber tenido la posibilidad de luchar con él y batallar con él, de haberle ganado. Mas que todo eso, su determinación, la forma en la que ha afrontado todos los altibajos que ha tenido, la forma para ganar, todo lo que nos ha enseñado pilotando detrás de él», agregó.

«Gracias por todo, Marc»

Lecuona, su compañero de equipo en estos dos últimos grandes premios, desveló lo que le dijo a Marc en el box tras mostrar los carteles: «Le he dicho: «Enhorabuena y gracias por todo». Al final, ha hecho tanto por este deporte. Yo le he sustituido en Honda, he sido compañero en Ducati… En cierto modo, cogerlo entre comillas, ‘sé lo que ha sufrido’, sobre todo cuando estaba en Honda con sus lesiones y con todo y lo que ha vivido cuando se subió a la Ducati por primera vez aquí en 2024, porque yo he sufrido lo mismo en Superbikes, con lesiones y caídas sin entender el por qué, pensando en si soy rápido o no, a coger una moto que me ha hecho subcampeón del mundo de Superbikes, que me ha dado mis primeras victorias y que me ha traído a MotoGP»

Fermín Aldeguer también habló de ello: «Me ha sorprendido. ¿Esperármelo? Un poco. Al final, nosotros nos vamos viendo, vamos hablando de vez en cuando… Y, obviamente, se nota que le ha costado con la parte física durante la temporada. Creo que el año que viene era uno de los retos más grandes que se podía poner a sí mismo, con moto nueva, neumáticos nuevos…».

«Obviamente, que Marc se vaya, a mí me abre una puerta a seguir creciendo más y la oportunidad de entrar ahí. Pero este es un mundo muy egoísta, yo tengo que mirar por mí, y si tengo una oportunidad de crecer en la marca, lo prefiero. Estar estos dos años luchando con Marc ha sido un honor. Para eso, como ya había hablado con él, hay que buscar límites, hay que caerse, lo mismo te haces daño, y yo creo que él no está ya en ese momento, de pasar por ahí. Es el mejor modo de retirarse, siendo campeón del mundo», añadió sobre la posibilidad de subir a la moto roja.

Pol Espargaró dijo que no entendía qué motivaba a Marc a seguir compitiendo tras ganar el décimo: «Tiene todo el sentido del mundo. Le pregunté a su padre, Julià, a su madre, Roser, y a su novia, Gemma, qué es lo que movía a Marc para seguir compitiendo porque yo no lo entendía. Yo decía: «Si fuera Marc, ya has conseguido este título mundial, tienes el banco lleno, que es una de las cosas que quizás te puede mover…». Al final ha hecho esa elección lógica que todos hubiéramos hecho. Después de las motos hay muchas cosas. Marc es un tío muy completo, que no tiene las motos solo para vivir. Tiene un carácter espectacular, una familia, un entorno, amigos con los que disfrutar de los logros que ha conseguido. Y eso poca gente lo tiene. Debe disfrutar lo que ha conseguido».

«Ha tomado la decisión adecuada»

Joan Mir reconoció que «no entendía nada de lo de los cartelitos. Es una noticia que mucha gente se esperaba, pero por otro lado, hasta que no lo ves, no lo crees. Creo que ha tomado la decisión adecuada. Irse como se ha ido es una cosa con la que todos soñamos. Irse ganando dejas un legado muy grande, y él, aparte, con la carrera que ha hecho, es bestial. Personalmente, me gusta más la idea de irte ganando que cuando ya no puedes más. Es un piloto que ha metido una intensidad bestial a lo que es MotoGP. Esa intensidad la tienes que mantener para seguir ganando y eso es complicado. Contento por él y el año que viene tendremos un rival menos bastante complicado».

Luca Marini explicó que quería batirse con Márquez con las nuevas motos el año que viene: «Ha sido una sorpresa. Cuesta de creer. En 2027, todos los pilotos querían mostrar que quieren ser mejor que él con el nuevo reglamento, pero no nos ha dejado opción».

Fabio Quartararo también se pronunció: «Por supuesto, estoy decepcionado por los últimos años, por no haber podido ser lo suficientemente rápido para luchar con él. Me lamento por eso. Pero las cosas son así, y creo que disfruté muchísimo mi primera temporada aquí, con el Petronas, batallando con él. Tengo muy buena relación con él, ha sido el más rápido en todas las condiciones. Es muy inteligente, no solo en pista. Solo puedo decir cosas buenas de Marc».

Marco Bezzecchi, por su parte, dijo que «el paddock está lleno de rumores, un 80-90% del tiempo son falsos, así que sí, estoy sorprendido. Aparte de ir para mostrar respeto, quería asistir a la rueda de prensa para entender sus motivos. Nunca entenderemos 100% su decisión, porque no somos Marc. Nuestra relación ha sido de altibajos. Al principio no hablábamos, empezamos a tener algunas batallas… Era inmaduro, ahora he mejorado. En los últimos dos años, especialmente este último año, hemos batallado. Ha sido bonito. De hecho, estoy un poco triste por esto».