La Fiscalía estrecha el cerco sobre Carlos Cortés Radó, conocido como El Charly, y reclama para él 14 años de prisión y una multa de 80.000 euros por su presunta implicación al frente de una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en Mallorca. La trama, según el ministerio público, extendía sus conexiones entre la isla, Valencia y Murcia y habría abastecido distintos puntos de distribución de droga.

El caso, de enormes dimensiones, llevará ante la Audiencia Nacional a 67 acusados, entre ellos familiares y presuntos colaboradores del Charly, así como uno de los hijos de Pablo Campos Maya, conocido como El Pablo. Las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía en el conjunto de la causa superan los 800 años de prisión, en una de las investigaciones antidroga de mayor alcance desarrolladas en Baleares.

Según el escrito de acusación, Cortés Radó estaría al frente del denominado clan de Los Valencianos, una estructura que presuntamente mantenía contactos con otros grupos de narcotraficantes asentados en Valencia y Murcia para conseguir importantes partidas de cocaína procedentes de Sudamérica y trasladarlas posteriormente hasta Mallorca. El ministerio público sitúa entre los puntos donde acababa distribuida la droga Son Banya, Son Gotleu y La Soledat, tres zonas de Palma marcadas desde hace años por el tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía sostiene que la organización contaba con una estructura de colaboradores y medios de transporte preparados para ocultar los cargamentos. Entre los métodos que describe la acusación figuran vehículos con compartimentos ocultos y el uso de transportes comerciales para camuflar los movimientos de droga en trayectos aparentemente legales por vía marítima. El entramado habría dispuesto, además, de personas encargadas de almacenar, mover y distribuir los alijos una vez llegaban a la isla.

La investigación de la Guardia Civil se prolongó durante más de un año y permitió seguir los movimientos de los presuntos integrantes de la red, documentar reuniones y detectar operaciones relacionadas con la financiación de los envíos. Uno de los episodios recogidos en la causa se produjo el 8 de agosto de 2023, cuando los agentes interceptaron en el puerto de Palma un camión en el que localizaron 10 kilos de cocaína.

La dimensión de la operación Jaque Mate quedó especialmente patente tras el hallazgo de 1.175 kilos de cocaína ocultos en bloques de granito en una nave de Cehegín, en Murcia. El cargamento, de origen sudamericano y de gran pureza, habría alcanzado un valor próximo a los 315 millones de euros en el mercado ilícito, según las estimaciones recogidas en el escrito del ministerio público. La investigación permitió destapar las conexiones entre varias organizaciones que presuntamente compartían proveedores, infraestructura y contactos para introducir grandes cantidades de droga en España.

La Fiscalía acusa a los 67 procesados de delitos de tráfico de drogas de extrema gravedad, organización criminal y tenencia ilícita de armas, con diferentes responsabilidades para cada uno de ellos. Para El Charly reclama 14 años de prisión y 80.000 euros de multa, mientras que otros acusados afrontan penas que llegan hasta los 21 años y medio de cárcel y sanciones económicas millonarias.