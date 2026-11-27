Baleares respira aliviada tras conocer que el buque siniestrado en aguas de Ibiza será trasladado al puerto de Cartagena al ser el único que reúne los requisitos técnicos para realizar los trabajos de extracción de la carga y reparación: alcanza 35 metros de profundidad a solo 7 metros del cantil del muelle, algo que no ofrece ningún otro puerto de la zona y proporciona un entorno en calma para trabajar durante semanas con oleaje, viento y corriente mínimos, lo que evita movimientos que agraven los daños del casco.

Todo ello, además, después de que esta mañana el portavoz del Govern balear, Antoni Costa haya rechazado que el Med Emre, el buque que se hundió a 20 millas de Ibiza, fuese remolcado a algún puerto de Baleares para vaciar sus tanques.

“Hay puertos más adecuados que los de las islas para llevar a cabo una operación de estas características. El Govern ha puesto a disposición el puerto de Sant Antoni para labores de análisis, pero «no para que el barco entre en este puerto». «No lo vamos a aceptar», ha manifestado.

Pero tras la evaluación estructural y la inspección subacuática, los técnicos consideran Imprescindible trasladar el buque a un atraque protegido y el más adecuado es el puerto de Cartagena. La retirada de la carga y del combustible y el posterior adrizamiento y reflotamiento del buque, se prolongarán varias semanas.

Mantenerlo en un fondeadero expuesto a los temporales de finales de otoño e invierno elevaría de forma inasumible el riesgo de hundimiento y de vertido.

Por ello, la Dirección General de la Marina Mercante ha dictado una resolución por la que impone el remolque del buque de pabellón maltés, y autoriza su acogida en el puerto de Cartagena como lugar de refugio.

La medida responde al accidente marítimo que sufrió el buque el pasado 25 de noviembre y busca proteger la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y el medio ambiente marino. A bordo permanecen unas 7.000 toneladas de carga y unas 160 toneladas de combustible.

Tras haber comprobado la integridad estructural y flotabilidad del buque, la operación de remolque hacia puerto seguro se iniciará de forma inmediata, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables.

El análisis técnico realizado, concluye que el Puerto de Cartagena (dársena de Escombreras) es el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias. Además de las citadas, el citado puerto permite extraer la carga en un entorno controlado y desplegar sistemas de contención de hidrocarburos en caso de fuga.

Cartagena cuenta a su vez con una base de lucha contra la contaminación de Salvamento Marítimo (SASEMAR), con apoyo logístico inmediato, las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin trasvases de buque a buque, y la dársena está en la zona exterior del puerto, lo que facilita la entrada frente a los muelles interiores. La zona dispone además de industria auxiliar para el apoyo logístico.