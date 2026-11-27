Baleares rechaza que el buque siniestrado en aguas de Ibiza sea remolcado a puertos de las Islas para vaciar sus tanques
El Ejecutivo balear "desconoce totalmente" en plan de actuación con el 'Med Emre'
El buque hundido en aguas de Ibiza en el que ha muerto un marinero sufrió una entrada de agua mientras se dirigía a Barcelona
El portavoz del Govern de Baleares, Antoni Costa, ha rechazado que el Med Emre, el buque que se hundió a 20 millas de Ibiza, sea remolcado a algún puerto de Baleares para vaciar sus tanques. «Pedimos a los ministerios competentes que nos digan cuál es el plan, pero este plan no puede pasar por los puertos de Baleares, no están a disposición para esto», ha remarcado en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.
Para Costa, hay puertos «más adecuados» que los de las Islas para llevar a cabo una operación de estas características. El Govern ha puesto a disposición el puerto de Sant Antoni para labores de análisis, pero «no para que el barco entre en este puerto». «No lo vamos a aceptar», ha subrayado.
Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo «desconoce totalmente» el plan de actuación en relación con el Med Emre. «Exigimos que en las próximas horas los responsables de la gestión den la tranquilidad y las explicaciones pertinentes», ha reclamado. En esta línea, ha subrayado que la zona en la que se encuentra el buque es un corredor de cetáceos y que cuenta con un «grandísimo valor ambiental».
«Estamos preocupados», ha remarcado, insistiendo en que el Govern «desconoce» cuál es el plan. Así, ha indicado que el Ejecutivo balear «no puede hacer de portavoz» de una situación que «no conoce» y, por ello, ha solicitado información que «evidencie que la situación está bajo control».
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este viernes que el Gobierno está trabajando para remolcar al puerto «más adecuado» el barco Med Emre, siniestrado frente a las costas de Islas Baleares, tras constatar que «no hay riesgo de ningún tipo de vertido».
«Las últimas noticias que tenemos es que el casco está intacto, que no hay ningún riesgo de que haya ningún tipo de vertido y que es factible que el barco sea remolcado», ha apuntado Marlaska a preguntas de la prensa en Alcorcón (Madrid). El titular del Interior ha añadido que en estos momentos el Ejecutivo trabaja para que el barco «sea remolcado con las máximas garantías y al puerto más adecuado».
Este viernes, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha señalado que sería «en las próximas horas y días» cuando se proceda al traslado del Med Emre a un puerto «seguro» para «resolver la crisis» iniciada este jueves.
Al ser preguntado sobre si el traslado se va a producir tal y como está el buque, es decir, con la quilla al sol, el presidente ha señalado que están «activos» los «criterios técnicos» para estudiar cómo proceder. El barco se hundió entre Valencia e Ibiza cuando transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO).