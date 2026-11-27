La carrera por los premios Feroz 2027 ya tiene a sus protagonistas. La actriz Cristina Castaño y la periodista Elena S. Sánchez han desvelado desde Pontevedra las candidaturas de la decimocuarta edición de los galardones otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), y han confirmado con la lectura una cosecha cinematográfica y televisiva marcada por los dramas familiares, la sátira social y la historia.

La cita definitiva para conocer a los ganadores tendrá lugar el próximo 23 de enero de 2027 en el Recinto Ferial de Pontevedra, que repite como ciudad anfitriona por tercer año consecutivo. La ceremonia, que podrá seguirse en directo a través de La 2 y RTVE Play, contará con el actor y dramaturgo Secun de la Rosa, que recogió un Feroz la pasada edición por Superestar, como maestro de ceremonias. Estará respaldado por un guion firmado por Jelen Morales y Alberto López.

Además, los Feroz estrenan en 2027 una reestructuración en su palmarés tras la eliminación de las categorías de mejor cartel y mejor tráiler para dar paso a un nuevo Premio Especial, mientras que las candidaturas de los premios Arrebato de ficción y no ficción se anunciarán a mediados de diciembre.

En el terreno de la gran pantalla, el dominio absoluto lleva la firma de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Su película, La bola negra, un ambicioso drama que entrelaza las vidas de tres hombres en 1932, 1937 y 2017 bajo el influjo de la obra inacabada de Federico García Lorca, lidera la clasificación general con diez nominaciones. La cinta no sólo aspira a mejor película dramática, dirección y guion -coescrito junto a Alberto Conejero-, sino que logra un hito interpretativo al colocar a seis de sus actores en la disputa: Carlos González y Guitarricadelafuente compiten entre sí como protagonistas, mientras que Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y Milo Quifes hacen lo propio en los apartados de reparto.

El nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, sigue la estela de los Javis con siete candidaturas. El relato de cine dentro del cine, coescrito junto a Isabel Peña, explora las heridas emocionales entre un padre y una hija que coinciden en un rodaje y brinda las nominaciones protagonistas a Javier Bardem y Victoria Luengo, además de optar a Mejor drama, dirección y música original para Olivier Arson.

El podio de favoritas cinematográficas lo completan dos propuestas con cinco menciones cada una: por un lado, Amarga Navidad, el regreso tragicómico de Pedro Almodóvar centrado en el duelo de una directora de publicidad en Lanzarote, que le vale al manchego candidaturas en dirección y guion junto a nominaciones para Aitana Sánchez-Gijón y el compositor Alberto Iglesias; por otro, Yo no moriré de amor, ópera prima de Marta Matute, triunfadora en el Festival de Málaga que impulsa a Júlia Mascort y Sonia Almarcha. La categoría reina del drama se cierra con Tres adioses, de Isabel Coixet, protagonizada por la italiana Alba Rohrwacher. En el bloque de comedia destacan 5 minutos más, dirigida por Javier Ruiz Caldera con guion de Berto Romero y cuatro nominaciones, y Altas capacidades, de Víctor García León, con tres.

La ficción televisiva presenta un empate técnico en la cumbre con seis nominaciones para dos dramas de fuerte calado social. Por un lado, figura El castillo, miniserie creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva a partir del libro de Mabel Lozano sobre los orígenes de las redes de trata y explotación sexual en la España de finales de los noventa, que coloca en las quinielas a Valentina Vidal, Raúl Arévalo, Laia Marull y Omar Ayuso. Por otro lado, despunta Ravalear, crónica familiar ambientada en un histórico restaurante del barrio barcelonés del Raval que lucha por sobrevivir, impulsada por las interpretaciones de Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Sergi López y Quim Ávila.

En la vertiente cómica de la televisión sobresalen con cinco nominaciones Cochinas -ambientada en el Valladolid de 1998, donde Malena Alterio encarna a un ama de casa conservadora que reconvierte el negocio familiar en un videoclub porno- y Se tiene que morir mucha gente, creada por Victoria Martín y liderada por Anna Castillo, Macarena García y Sofía Otero. También mantiene el pulso la segunda temporada de Celeste, con cuatro candidaturas que vuelven a situar a Carmen Machi y Pol López en primera línea, mientras que el thriller Matar a un oso suma tres opciones.

Como nota destacada de esta edición, dos intérpretes logran hacer doblete entre cine y televisión: Eduard Fernández, nominado por El mal padre y Matar a un oso, y el propio Raúl Arévalo, candidato por El ser querido y El castillo.

Lista completa de nominaciones a los Premios Feroz 2027

Cine

Mejor película dramática

Amarga Navidad

El ser querido

La bola negra

Tres adioses

Yo no moriré de amor

Mejor película de comedia

5 minutos más

Aída y vuelta

Altas capacidades

Pioneras: Solo querían jugar

Pizza Movies

Mejor dirección

Pedro Almodóvar (Amarga Navidad)

Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra)

Marta Matute (Yo no moriré de amor)

Javier Ruiz Caldera (5 minutos más)

Rodrigo Sorogoyen (El ser querido)

Mejor actriz protagonista

Victoria Luengo (El ser querido)

Júlia Mascort (Yo no moriré de amor)

Alba Rohrwacher (Tres adioses)

Andrea Ros (Karateka)

Marina Salas (Esta soledad)

Mejor actor protagonista

Javier Bardem (El ser querido)

Eduard Fernández (El mal padre)

Carlos González (La bola negra)

Guitarricadelafuente (La bola negra)

Alberto San Juan (La luz)

Mejor actriz de reparto

Sonia Almarcha (Yo no moriré de amor)

Adelfa Calvo (Ruega por nosotras)

Penélope Cruz (La bola negra)

Lola Dueñas (La bola negra)

Aitana Sánchez-Gijón (Amarga Navidad)

Mejor actor de reparto

Raúl Arévalo (El ser querido)

Miguel Bernardeau (La bola negra)

Juan Diego Botto (Altas capacidades)

Javier Cámara (5 minutos más)

Milo Quifes (La bola negra)

Mejor guion

Berto Romero (5 minutos más)

Borja Cobeaga y Víctor García León (Altas capacidades)

Pedro Almodóvar (Amarga Navidad)

Javier Ambrossi, Javier Calvo y Alberto Conejero (La bola negra)

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen (El ser querido)

Marta Matute (Yo no moriré de amor)

Mejor música original

Alberto Iglesias (Amarga Navidad)

Arnau Bataller (Balandrau, viento salvaje)

Raül Refree (La bola negra)

Olivier Arson (El ser querido)

Isabel Latorre Sáez y Ricky Ho (La violinista)

Series

Mejor serie dramática

El castillo

Matar a un oso

Ravalear

Segunda temporada

Yo siempre a veces

Mejor serie de comedia

Celeste (T2)

Cochinas

Furia (T2)

Se tiene que morir mucha gente

Mejor actriz protagonista

Malena Alterio (Cochinas)

Anna Castillo (Se tiene que morir mucha gente)

Carmen Machi (Celeste)

María Rodríguez Soto (Ravalear)

Valentina Vidal (El castillo)

Mejor actor protagonista

Carlos Areces (Muertos S.L.)

Raúl Arévalo (El castillo)

Enric Auquer (Ravalear)

Eduard Fernández (Matar a un oso)

Antonio de la Torre (Grande de España)

Mejor actriz de reparto

Macarena García (Se tiene que morir mucha gente)

Laia Marull (El castillo)

Celia Morán (Cochinas)

Nora Navas (Matar a un oso)

Sofía Otero (Se tiene que morir mucha gente)

Mejor actor de reparto

Quim Ávila (Ravalear)

Omar Ayuso (El castillo)

Pol López (Celeste)

Sergi López (Ravalear)

Álvaro Mel (Cochinas)

Mejor guion