Marc Márquez (33) ha anunciado su retirada del mundo MotoGP. Ha sido el propio piloto el encargado de comunicar la noticia justo antes del FP1 del GP de la Comunidad Valenciana, dejando sorprendidos a propios y extraños con una decisión que marca el final de una etapa histórica en el mundo del motociclismo. Y es que, sin duda, el catalán deja atrás una de las trayectorias deportivas más brillantes de las últimas décadas con diez títulos mundiales en tres categorías: 125cc, Moto2 y MotoGP. Ahora, por motivos aún desconocidos, se dispone a escribir un nuevo capítulo de su vida lejos de los circuitos y, como era de esperar, la pregunta que más se repite es: ¿de qué vivirá una vez cuelgue el casco?

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Marc Márquez ha construido un imperio económico más allá de su faceta deportiva. Y es que a lo largo de su exitosa carrera, ha labrado inversiones, fundado negocios y acumulado un patrimonio que, a día de hoy, cobra un especial protagonismo. Con tan solo 18 años, creó Macmar Gestions Sportives SL, una sociedad dedicada a la gestión deportiva que desde entonces ha sido la encargada de organizar sus competiciones y explotar su imagen en la actividad comercial. Dos años después, con 20 años recién cumplidos, ganó su primer Mundial de MotoGP, obteniendo un millón de euros por ello.

En 2019 fundó Slide & Turn Investment SL, una compañía centrada en la compra, venta, alquiler y gestión de inmuebles cuya parte administrativa la gestiona su madre, Rosr Alentà, desde 2021. Pero sin duda, en los últimos años, el proyecto más conocido que ha llevado a cabo fue el de 2022. Y es que junto a su hermano, Álex Márquez, Jaime Martínez Recasens y la influencer María Pombo creó Vertical Group. Se trata de una agencia de representación y gestión integral de talento en la que cuentan con figuras tan relevantes como la de Miguel Ángel Silvestre, María Martín de Pozuelo, Pablo Castellano, Juan Antonio Bayona o Vicky Luengo, entre muchos otros. Un entramado empresarial cuyo valor, según Forbes, asciende hasta los 80 millones de euros.

Una mansión de 10 millones de euros

Más allá de las sociedades que tiene a su nombre y en las que participa, Marc Márquez también cuenta con un patrimonio millonario en el sector inmobiliario. Y es que, además de tener una casa ubicada en Cervera, su ciudad natal, vive en una mansión valorada en 10 millones de euros en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de la capital.

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De acuerdo con los datos publicados, se trata de un inmueble de más de 1.300 metros cuadrados que cuenta con siete habitaciones y cuyo valor, según reconoció el propio Marc, se encuentra en los 10 millones de euros. Además, cabe destacar que, anteriormente, perteneció a Mariano Díaz, el ex futbolista del Real Madrid.