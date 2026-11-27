Nadie se cree lo que ha pasado. La afición española todavía está en shock tras anunciar Marc Márquez que esta será su última carrera de MotoGP. El mejor piloto de todos los tiempos se retira y sus fans todavía están asimilando la noticia. OKDIARIO ha hablado con los aficionados presentes en el paddock del circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Los mensajes se repiten entre los aficionados. Están entre el shock inicial y el agradecimiento por todo lo que les han hecho disfrutar. Todos, además, repiten la sorpresa que se han llevado al conocer esta retirada de Marc Márquez este viernes por la mañana, en la previa del Gran Premio de Valencia, última prueba del Mundial de MotoGP 2026 que ahora será ya la última en la carrera deportiva de Marc Márquez.

«Tiene aura hasta para eso», expresa un aficionado a los micrófonos de OKDIARIO tras conocer la noticia. Se refiere a la forma en que lo ha hecho, con papelitos que iban uno por uno enseñándose. «Nos ha pillado a todos por sorpresa», expresa otro aficionado a MotoGP que entraba en el circuito Ricardo Tormo para disfrutar de los primeros entrenamientos.

Otros mensajes que se repiten, como ha podido comprobar OKDIARIO en Cheste, son como «sin Márquez no va a ser lo mismo» ahora en MotoGP o como, además, «como Márquez no habrá otro». Y es que se va con 10 mundiales, ocho de ellos en MotoGP. Una leyenda del motociclismo mundial.