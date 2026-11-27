La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho balance de la legislatura de Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo total a Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones del próximo domingo y solicitado el voto para el PP con el fin de acabar con una de las etapas más oscuras de la historia de España.

La dirigente madrileña ha asegurado que están muy orgullosos de la campaña que han hecho, con un Feijóo que ha tomado nota de «todas las atrocidades que se han visto durante esta legislatura». «Es honrado, el único candidato que tiene el apoyo de todos los ex presidentes de su partido», ha señalado, antes de afirmar con rotundidad: «Esta pesadilla no da más de sí».

Así se ha pronunciado en una entrevista en Es la mañana de Federico, en la que ha cargado contra Pedro Sánchez, recordando que «se ha instalado en Moncloa un falso, un farsante que todas las atrocidades que comete se las espeta al contrario, de manera que es la inversión de la verdad continua». «Estamos rodeados de tantas mentiras que ya llega un momento en que a la sociedad española la está enfermando», ha manifestado.

Isabel Díaz Ayuso está harta de esta situación que recuerda a la que vivió España hace 90 años: «Nosotros no queremos más guerracivilismo, más comunismo, más hundimiento, más lucha de clases y más hipocresía porque esta gente ha vivido a costa de todos, han robado a manos llenas y lo único que mueve a este presidente es su futuro judicial y el de su entorno».

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Su extrema preocupación por el devenir de España

Ayuso considera que España necesita un cambio de rumbo político y echar de una vez por todas a Sánchez. De hecho, la presidenta de la CAM asegura que, en la Cumbre Iberoamericana, algunos presidentes «alucinaban» sobre el hecho de que España lleve cuatro años sin presupuestos.

«Si esto no es nada. Les voy a contar lo de la juez. Han intentado cargarse a una juez porque investigaba la corrupción del hermano; el fiscal general del Estado está condenado; la mano derecha y la mano izquierda del presidente están en la cárcel. Y así, todo», les explicaba Ayuso a unos mandatarios que escuchaban atónitos.

«Sánchez es un falso, un farsante que comete todo tipo de atrocidades con ínfulas de dictador»

La líder popular ha calificado al líder del Ejecutivo de ser una persona «con ínfulas de dictador» y ha argumentado este sobrenombre con todos los escándalos que le han rodeado tanto al PSOE como a él. Respecto a Ada Colau y a su minuto de oro, Ayuso no ha tenido reparos en atizar a los militantes de Frente Amplio: «No creen en la democracia representativa porque son comunistas».

Ayuso ha ironizado confesando que está encantada con Colau porque, gracias a su gestión como alcaldesa de Barcelona, «lo mejor de Barcelona está en Madrid. Porque cantidad de empresarios, de jóvenes, de personas con talento están ahora como un madrileño más, como un español más. En su casa, emprendiendo, construyendo, y nadie les tiene que acosar desde la utilización bochornosa de la administración, que es lo que han hecho durante todos estos años».

Ayuso apela a Antonio Maura para pedir el cambio

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha citado a Antonio Maura para hacer un llamamiento a la sociedad y que acudan a votar el próximo domingo: «A España le quedan dos días para no ser testigo de su propio suicidio. España es mucho más fuerte que este señor. Pido a todo el mundo, encarecidamente, que se una. Ya por lo menos todos hemos aprendido que esto no es exagerado».

«A España le quedan dos días para no ser testigo de su propio suicidio»

Ayuso cerró su intervención afirmando que «España está viva» y que «ha tomado buena nota de todo». «Esa España silenciosa que está en los pueblos, en las tiendas, en los comercios, en los locales, subida a un tractor… Esa gente que está ahí y que está aguantando y aguantando y aguantando… Que nadie le pregunta, que parece que no cuenta; esa es la verdadera España», ha sentenciado.