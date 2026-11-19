La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el 14 de julio de 2026 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Los magistrados concluyeron por unanimidad que la Diputación, presidida entonces por el socialista Miguel Ángel Gallardo, adaptó el puesto que ocupaba el hermano de Pedro Sánchez a sus «apetencias personales» por la ópera. El tribunal le consideró cooperador necesario en esa decisión.

David Sánchez entró en la Diputación en julio de 2017 para coordinar las actividades de los conservatorios. La institución transformó después su plaza en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Fue su participación en ese cambio de puesto lo que le valió la condena. Durante la instrucción, el músico llegó a reconocer ante la juez que desconocía dónde estaba la oficina que dirigía.

La condena más severa recayó sobre Gallardo, que después de contratar al hermano de Sánchez llegó a liderar el PSOE de Extremadura. La Audiencia le impuso dos penas de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. Los magistrados le atribuyeron responsabilidad tanto en la creación de la plaza a medida como en su posterior transformación.

El tribunal absolvió a David Sánchez de tráfico de influencias. En octubre, su defensa recurrió la condena por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y pidió la absolución. Sostiene que la investigación se dirigió contra él por ser hermano del presidente…