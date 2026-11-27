La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de «calladita y ofendidita» a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, tras el debate a cuatro celebrado este jueves. La dirigente madrileña ha arremetido contra la ex alcaldesa de Barcelona durante una entrevista este viernes, en la que ha criticado que haya permanecido «calladita» durante años mientras, a su juicio, «arruinaba ella misma a Barcelona». Ayuso ha ironizado además con el papel de Colau y ha asegurado que ha sido «el mejor activo para Madrid» por la marcha de empresarios, jóvenes y personas con talento de la ciudad.

«Yo estoy encantada con Colau porque, gracias a ella, lo mejor de Barcelona está en Madrid. Yo estoy encantada porque cantidad de empresarios, de jóvenes, de personas con talento están ahora como un madrileño más, como un español más en su casa, emprendiendo, construyendo», ha subrayado, a la vez que ha tildado a los líderes de izquierda de «comunistas».

Ellos han apoyado, a su juicio, que ahora se haya instalado en La Moncloa «un falso y un farsante» que arroja sobre los demás «todas las atrocidades» que realiza él apostando por la «inversión de la verdad continua», algo que asegura que dejaron patente ayer en el debate hablando de nuevo de ‘law fare’.

Frente a ello, ha defendido que se vio a un Feijóo «presidenciable, honrado y decente» y que «no te roba», algo que ahora es «raro», mostrando la imagen del líder que puede tener España a partir del lunes, por lo que ha pedido a todos los ciudadanos su apoyo «encarecidamente». Por eso, ha vuelto a referirse a Antonio Maura al señalar que España «puede ser testigo de su propio suicidio si no hace algo».

Sin embargo, ha recordado que las urnas para el 29 de noviembre todavía hoy «están vacías» y que «no hay nada hecho», sino que todo está en la «cabeza y el corazón» de los españoles. «Es muy preocupante lo que estamos viendo y lo que nos jugamos, pero no hay nada ahora mismo en las urnas», ha avisado, además de pedir el apoyo de esa «España silenciosa» de gente esforzada.

El tweet de Ayuso contra el Gobierno

También, la dirigente madrileña ha publicado este viernes en su cuenta de X una imagen de Colau y Pedro Sánchez bajo el mensaje «Calladitos», en el que cada letra esconde una palabra ligada a los escándalos, la corrupción y la gestión del Gobierno: «Ceuta, Ábalos, La Palma, Leire, Apagón, DANA, Imputados, Trenes, Óscar Puente y Sobrinas».

Una recopilación que ha hecho Ayuso sobre los hechos que han marcado la gestión del Gobierno de Sánchez. El más reciente ha sido el accidente ferroviario de Urda en Toledo, en el que 69 personas perdieron la vida en la misma línea que sucedió apenas nueve meses antes de la tragedia de Adamuz. En total, más de cien personas perdieron la vida mientras el ex ministro de Transportes, Óscar López, era encargado de la gestión de los trenes en España.