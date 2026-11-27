El esperado debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau dejó algunos momentos de tensión que demostraron la polarización que sufre la clase política española en la actualidad. Uno de ellos se vivió cuando los cuatro candidatos a La Moncloa abordaron el tema de la invasión marroquí de Ceuta.

El líder de VOX, que desde el 30 de julio, día en el que comenzó la invasión de la ciudad autónoma, le ha recriminado al presidente del Gobierno su condescendencia con Marruecos. Además, Abascal comenzó su intervención en el bloque sobre la migración afirmando que «España no puede coorganizar ningún tipo de mundial con Ceuta invadida», en alusión al Mundial de Fútbol de 2030 con España, Portugal y Marruecos como organizadores.

El candidato conservador, que según las encuestas conseguiría el mejor resultado de la historia de su partido en las próximas elecciones generales del 29-N, aseguró en su intervención que «Sánchez es hoy el candidato marroquí a las elecciones de este domingo».

«Yo quiero decir que el futuro de España se va a decidir aquí y no se va a decidir ni en Washington, ni en Moscú, ni en Pekín, ni en Tel Aviv, ni en Bruselas. Ni, por supuesto, en Rabat, señor Sánchez. Ni por supuesto en Rabat», añadió Abascal, reprochándole a Sánchez su defensa a ultranza de que Marruecos no tuvo nada que ver en la invasión de Ceuta.

Tirantez a la hora de hablar sobre la mili

El líder del Ejecutivo le espetó que va de patriota, pero que el único de los otros tres candidatos que ha hecho la mili es él, a lo que Abascal respondió con contundencia: “Señor Sánchez, yo he hecho más mili que usted. Si quiere tocar el tema, lo podemos hablar. ¿Quiere que hablemos del servicio militar? No le apetece”.

Sobre la violencia de género

Colau fue la encargada de abrir el debate y lo hizo condenando la violencia de género, exponiendo que el pasado 25 de noviembre otra mujer fue asesinada por violencia machista: «Ya van 49 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año».

Tanto Feijóo como Sánchez recogieron el guante y se sumaron a la condena de la líder de Frente Amplio en su primer minuto y medio de balance de la legislatura, algo que Abascal no hizo. El dirigente socialista censuró este acto, a lo que el político vasco le echó en cara que ha dejado desprotegidas a las mujeres.

«Señor Sánchez, ¿va a seguir usted metiendo violadores en España para que aumenten las violaciones por tres? Desde que usted llegó, un 247% han aumentado las agresiones sexuales. Usted no defiende a las mujeres. Usted las ha puesto en riesgo», espetó Abascal.