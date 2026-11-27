Santiago Abascal volvió a situar los impuestos en el centro de su discurso durante el debate a cuatro celebrado este jueves entre los candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente de Vox aprovechó el bloque dedicado a economía y fiscalidad para cargar contra la presión tributaria y responsabilizar a las políticas socialistas del endeudamiento del país. «Basta a los impuestos abusivos por trabajar, por consumir, por comprar, por vender, por donar, por heredar y hasta por nacer, que los españoles nacen con una deuda como consecuencia de las políticas socialistas», afirmó durante su intervención.

La frase de Abascal sobre los impuestos

El dirigente de Vox pronunció estas palabras en los últimos segundos del bloque económico, después de que Pedro Sánchez y Ada Colau cuestionaran las propuestas fiscales de PP y Vox. Abascal enumeró distintas actividades cotidianas y operaciones económicas para denunciar lo que considera una carga excesiva para los contribuyentes.

No es la primera vez que el líder de Vox utiliza este argumento. En otras intervenciones públicas ha defendido una rebaja generalizada de impuestos y una simplificación del sistema tributario. Entre sus propuestas figuran reducir la carga fiscal sobre trabajadores y empresas y eliminar determinados tributos relacionados con la compra de vivienda, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, en los casos que dependen de las comunidades autónomas.

¿Cuánta deuda pública tiene España?

Los datos oficiales permiten poner cifras a una parte de su afirmación. El Banco de España situó la deuda del conjunto de las administraciones públicas en septiembre de 2026 en 1,767 billones de euros, equivalente al 100,3% del producto interior bruto (PIB). Aunque el volumen sigue siendo elevado, la ratio se había reducido 2,7 puntos respecto al mismo mes del año anterior.

Conviene aclarar que la deuda pública no es una factura individual que cada ciudadano tenga que pagar por el hecho de nacer. Se trata de las obligaciones financieras acumuladas por las administraciones cuando sus gastos superan sus ingresos y necesitan financiación. Además, su evolución responde a decisiones presupuestarias de distintos gobiernos y administraciones, no exclusivamente a una sola formación política.

España, por encima de la media de la OCDE

La presión fiscal también ofrece datos para contextualizar el debate. Según la OCDE, la recaudación tributaria española alcanzó el 36,7% del PIB en 2024, frente al 34,1% de media de los países de la organización. Esto sitúa a España por encima del promedio, aunque existen diferencias importantes entre los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas y entre los distintos países.

La frase de Abascal vuelve así a poner sobre la mesa una de las grandes discusiones de la campaña, ya que cuánto deben pagar los contribuyentes, cómo se financian los servicios públicos y qué medidas pueden reducir la deuda sin comprometer el gasto.