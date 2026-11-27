El último gran duelo político previo a las elecciones generales del próximo domingo 29-N volvió a paralizar el consumo de televisión en España. El debate a cuatro organizado este jueves 26 de noviembre por la Academia de Televisión y moderado por María Casado -que enfrentó a Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)- reunió a una media de 10.206.000 espectadores y alcanzó un 70,6% de cuota de pantalla en el conjunto de las 22 cadenas que emitieron la señal institucional en simulcast.

Hasta 16.202.000 espectadores únicos sintonizaron en algún momento el encuentro, lo que equivale al 34,1% de la población española. La emisión, que arrancó a las 22:00 horas con un 65,2% de share y 9.885.000 seguidores, se prolongó hasta pasadas las 00:03 horas, momento en que se despidió rozando su techo de cuota con un 74,1% y 8.692.000 espectadores.

El instante de mayor concentración de audiencia de toda la noche se produjo apenas veinticinco minutos después del inicio. A las 22:25 horas, los audímetros marcaron el minuto de oro del debate con 11.265.000 espectadores y un 70,1% de cuota de pantalla. Ese pico de seguimiento coincidió exactamente con la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que cerraba en ese preciso momento el primer bloque temático dedicado a la vivienda. En su alegato, Abascal cargó contra las dificultades de acceso a un hogar en España y describió la búsqueda de piso como unos auténticos «juegos del hambre», al tiempo que denunció los ya comunes «castings de alquiler».

Por su parte, el minuto con mayor porcentaje de share de la velada llegó en el tramo final, a las 00:02 horas, con un 74,1% de cuota (8.792.000 espectadores) durante el turno de cierre de Alberto Núñez Feijóo.

Aunque la señal producida por la Academia de Televisión era idéntica para todos los operadores, el reparto de la audiencia dejó importantes movimientos entre las principales cadenas generalistas respecto al cara a cara celebrado la semana anterior. La 1 de TVE se alzó como la opción favorita de los espectadores con 3.345.000 seguidores, un 23,1% de cuota de pantalla y 5.621.000 espectadores únicos, seguida de Antena 3, que obtuvo 2.233.000 espectadores de media, un 15,4% de share y 3.983.000 contactos únicos. De este modo, se invirtieron las tornas respecto al duelo entre Sánchez y Feijóo del jueves 19 de noviembre, cuando fue la cadena de Atresmedia la que lideró la noche con un 17,1% frente al 15,1% de la pública.

Cuatro volvió a protagonizar uno de los titulares de la jornada al consolidar su tercera plaza con 1.548.000 espectadores, un 10,7% de cuota y 2.500.000 espectadores únicos, subiendo 1,8 puntos respecto al cara a cara y superando con holgura a su cadena hermana Telecinco, que se quedó en 896.000 seguidores, un 6,2% de share y 1.745.000 contactos. Por detrás, laSexta reunió a 719.000 espectadores de media, un 5,0% de cuota y 1.469.000 espectadores únicos, mientras que La Séptima anotó alrededor de 697.000 seguidores y un 4,8% de share, quedándose a apenas dos décimas -unos 22.000 espectadores- de dar alcance a laSexta.

En cuanto al Canal 24 Horas, aportó un 2,9% de cuota. En el ámbito regional, Telemadrid y Canal Sur empataron al frente de las televisiones autonómicas con un 0,7% de cuota nacional cada una, seguidas a distancia por Aragón TV con un 0,2%.

Uno de los datos más llamativos del desglose demográfico reside en el seguimiento juvenil. Lejos de desconectar de la actualidad política, la franja de edad de entre 13 y 24 años fue la que registró una mayor cuota de pantalla en todo el país, disparándose hasta el 82,4% de share -12 puntos por encima de la media nacional-.

En cuanto a las tertulias y especiales posteriores al debate, Horizonte (Cuatro), conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, firmó su máximo histórico al alcanzar un 15,5% de cuota y 970.000 espectadores. En La 1, el bloque de análisis tras la medianoche cosechó un 11,7% de share y 817.000 seguidores, cediendo 3,7 puntos respecto al posdebate de la semana previa.

Con sus 10,2 millones de espectadores de media, el encuentro de este jueves mejora ligeramente los registros del cara a cara celebrado siete días antes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se situó en torno a los casi 10.200.000 espectadores, aunque con unas décimas más de cuota, alrededor del 71%.

En la clasificación histórica de debates electorales en España, el choque entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau ocupa el sexto puesto en número total de espectadores y el tercero mejor en cuota de pantalla, únicamente superado en share por el histórico primer duelo entre Felipe González y José María Aznar en mayo de 1993 (75,3% y 10,5 millones) y por el cara a cara de la pasada semana.

Dentro de los formatos multipartidistas, supera con amplitud los debates a cuatro de 2015 y abril de 2019, el debate a cinco de noviembre de 2019 y el debate a tres de julio de 2023, quedando únicamente por detrás del debate a cuatro de junio de 2016, que reunió a 10.496.000 espectadores, aunque con un 57% de cuota al emitirse en 17 cadenas.