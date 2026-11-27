El puerto de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido estos días una de las embarcaciones privadas más espectaculares del momento. Se trata del Nixie, un superyate de 102,4 metros de eslora valorado en unos 350 millones de euros y vinculado a Nik Storonsky, fundador y consejero delegado de Revolut. Construido por el prestigioso astillero alemán Lürssen, este auténtico hotel flotante cuenta con piscina infinita de fondo transparente, gimnasio de 144 metros cuadrados, cine, spa, salón de belleza y hasta una cámara de crioterapia. Su llegada a Canarias no ha pasado desapercibida, especialmente por la fortuna de su propietario y la polémica judicial que rodea su adquisición, una operación millonaria que ha terminado en los tribunales británicos.

Nixie, una joya de 102 metros construida por Lürssen

El Nixie es una de esas embarcaciones que permiten entender hasta dónde llega el mercado del lujo náutico. Con 102,4 metros de longitud, 15 metros de manga y cinco cubiertas, el superyate fue entregado el pasado mes de junio por Lürssen, uno de los astilleros alemanes más prestigiosos del mundo y responsable de algunos de los barcos privados más grandes jamás construidos.

Su construcción se prolongó durante aproximadamente cinco años y el proyecto fue conocido inicialmente como Project JassJ. El diseño exterior e interior lleva la firma del estudio británico RWD, especializado en grandes embarcaciones de recreo.

Lejos de apostar por una estética recargada, el barco combina líneas curvas, grandes superficies acristaladas y materiales nobles como la madera, el mármol y la piedra natural. El resultado es una residencia privada sobre el océano en la que cada espacio está pensado para ofrecer comodidad, privacidad y entretenimiento.

Piscina infinita, cine y un gimnasio de 144 metros cuadrados

Uno de los grandes atractivos del Nixie es su impresionante equipamiento. El superyate puede alojar hasta 12 huéspedes repartidos en diez camarotes y dispone de una tripulación de 36 profesionales encargados de atender todas sus necesidades.

La suite principal ocupa una cubierta reservada al propietario y funciona prácticamente como un apartamento independiente. Cuenta con despacho, dos vestidores, baños privados y espacios diseñados para disfrutar de las vistas al mar. Además, un ascensor conecta las diferentes plantas de la embarcación.

Entre sus instalaciones destaca una piscina infinita de aproximadamente 7,5 metros con fondo de cristal, situada en una posición privilegiada para contemplar el océano. También dispone de jacuzzi, dos salas de cine, una interior y otra exterior, y un salón de belleza.

El bienestar ocupa un lugar protagonista. A bordo hay un spa con sauna, baño de vapor y sala de masajes, además de un gimnasio de 144 metros cuadrados con balcones abatibles que permiten entrenar prácticamente al aire libre. A esto se suma una cámara de crioterapia, destinada a tratamientos de recuperación física.

Otro de sus espacios más llamativos es el club de playa, que alcanza unos 270 metros cuadrados cuando se despliegan sus terrazas exteriores. Desde esta zona se puede acceder directamente al agua y disfrutar de diferentes actividades acuáticas. El barco también cuenta con helipuerto, embarcaciones auxiliares, motos acuáticas y una sala de uso hospitalario.

Alquilarlo cuesta 2,4 millones de euros a la semana

Aunque está vinculado a la fortuna de Nik Storonsky, el Nixie también se encuentra disponible en el mercado internacional del alquiler de superyates. La compañía especializada Edmiston comercializa la embarcación con una tarifa de partida de 2,4 millones de euros por semana.

Esto supone más de 342.000 euros diarios o alrededor de 14.285 euros por hora, tomando como referencia una estancia de siete días. Y esa cantidad corresponde únicamente al precio base del alquiler, al que pueden añadirse gastos como el combustible, la alimentación, el aprovisionamiento y determinados servicios portuarios.

La embarcación se ofrece para la temporada de invierno 2026-2027 en el Caribe, lo que permite situar su reciente escala en Canarias dentro de los desplazamientos habituales de los grandes yates que abandonan el Mediterráneo para navegar hacia destinos caribeños.

Una compra de 350 millones envuelta en una batalla judicial

Detrás de este superyate también existe una historia empresarial que ha terminado en los tribunales. Su adquisición por parte de Storonsky está rodeada de una disputa con Cecil Wright & Partners, una firma especializada en la intermediación de embarcaciones de lujo que reclama al empresario una comisión de 17,5 millones de euros.

La compañía sostiene que participó en la búsqueda del barco y facilitó el contacto con su anterior propietario, pero que finalmente fue apartada de las negociaciones. Según su versión, Storonsky cerró directamente la compraventa en enero de 2026 para evitar pagar la comisión del 5% que, según la intermediaria, le correspondía.

La operación se habría valorado en unos 350 millones de euros, aunque la defensa del fundador de Revolut sostiene que el importe real de la transacción es confidencial y rechaza las reclamaciones.

La historia del barco es igualmente llamativa. Originalmente, fue encargado por Patrick Dovigi, empresario canadiense vinculado al negocio de la gestión de residuos. Posteriormente, pasó a manos del banquero brasileño Daniel Vorcaro, relacionado con Banco Master. Tras los problemas judiciales de este último, Dovigi recuperó el control del proyecto y terminó vendiéndolo a Storonsky.

Gran Canaria, parada en su ruta hacia el Caribe

La llegada del Nixie al Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, se produjo el 25 de noviembre, después de navegar desde La Seyne-sur-Mer, en Francia. Según las informaciones publicadas sobre su recorrido, su siguiente destino sería Sint Maarten, en el Caribe.

Durante su escala en el muelle de Sanapú, el barco tenía previsto realizar operaciones de abastecimiento de combustible, con una carga aproximada de 90 toneladas de diésel.