Este jueves, 26 de noviembre, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona se ha vestido de gala para celebrar la 73ª edición de los Premios Ondas, una de las citas más destacadas del calendario cultural de nuestro país. Hasta allí, se desplazó una larga lista de rostros conocidos que no quisieron perderse una velada en la que se reconocen los trabajos y las trayectorias más destacadas del mundo de la radio, la televisión, la música, la publicidad y los nuevos formatos sonoros.

Ana Morgado y Llulm Barrera fueron las encargadas de conducir una gala en la que, más allá de los galardones, la moda también tuvo un papel protagonista. Pablo Alborán, Amaral, Julia Otero, Mireia Belmonte, Malena Alterio, Berto Romero, Luis del Olmo, Javier Cámara o Mariang y Carlos Peguer fueron algunos de los muchos VIP que desfilaron por la esperada alfombra roja, convirtiéndola en un escaparate de tendencias y estilos de lo más variados.

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Con apuestas más clásicas y sofisticadas o, en el lado contrario, atrevidas y originales, los invitados consiguieron dejar perfectamente reflejadas sus propias personalidades. Y como no podía ser de otra manera, desde COOL hemos recopilado algunos de los looks más destacados de la jornada para conocer quién, según nuestros lectores, merece llevarse el premio al mejor vestido de la noche. ¡Participa en nuestra encuesta y vota por tu favorito!