Cuando llegan los meses más fríos, ajustar el termostato parece la solución más sencilla para conseguir la temperatura deseada. La manera de utilizar la calefacción también influye en su funcionamiento y en el consumo energético. Especialmente en las viviendas que cuentan con aerotermia, conviene prestar atención a determinados parámetros.

El arquitecto Máximo Caballero ha compartido varios consejos para optimizar este sistema de climatización. Sus recomendaciones se centran en la regulación de los termostatos, la temperatura del agua y un gesto cotidiano que permite aprovechar el calor del sol sin necesidad de recurrir constantemente a la calefacción.

El ajuste de los termostatos y la temperatura del agua

En lugar de seleccionar los grados que queremos alcanzar en cada estancia, Caballero propone ajustar los termostatos al máximo durante el invierno. «Ajusta la temperatura de tus termostatos en invierno al máximo, así el circuito de suelo radiante estará siempre abierto», explica. De esta forma, se evita que las válvulas cierren los distintos circuitos cuando consideran que ya se ha alcanzado la temperatura seleccionada e interrumpan la circulación del agua caliente.

También conviene vigilar la temperatura de impulsión del agua, es decir, aquella a la que el equipo la envía hacia el circuito de calefacción. En este caso, Caballero es bastante claro con su recomendación. «No pongas la temperatura del agua a más de 40 grados. Poniéndola a una temperatura templada está la clave», señala. La aerotermia consigue mejores rendimientos cuando no necesita alcanzar temperaturas demasiado elevadas, ya que la máquina tiene que realizar menos esfuerzo y puede funcionar con mayor eficiencia.

El sencillo gesto con las persianas que ayuda a conservar el calor

No todo depende de la configuración de la instalación. El arquitecto también recuerda que se pueden aprovechar los recursos naturales para mantener una temperatura agradable dentro de casa. Otro de sus consejos tiene que ver con las persianas y con saber cuándo conviene subirlas y cuándo bajarlas. «Aunque parezca obvio, sube las persianas durante el día y bájalas por la noche», aconseja. Durante las horas de sol, dejar que la radiación solar entre por las ventanas ayuda a calentar las habitaciones de forma natural.

La situación cambia cuando cae la noche y desaparece esa fuente de calor. Las ventanas se convierten entonces en uno de los puntos por los que puede perderse temperatura con mayor facilidad. Bajar las persianas permite crear una barrera adicional entre el interior y el exterior, reducir las pérdidas térmicas y conservar durante más tiempo el calor acumulado en las estancias.