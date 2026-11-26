La aparición de las canas es uno de los cambios más habituales que experimenta el cabello con el paso del tiempo. Aunque pueden aparecer a cualquier edad, suelen hacerse más visibles a partir de los 30 o 40 años y están relacionadas con la disminución progresiva de melanina, el pigmento que proporciona color a la fibra capilar.

Para muchas personas, aceptar esta transformación forma parte de un proceso natural, mientras que otras prefieren mantener su tono habitual y recurrir a diferentes técnicas de coloración para disimular los cabellos blancos. Uno de los principales problemas que aparecen al teñirse el pelo es el crecimiento de las raíces, especialmente cuando existe un contraste marcado entre el color natural y el elegido para la melena. El peluquero José Miguel Gallardo, director del salón TeaCut, explica en Purepeople que si el color es demasiado intenso, demasiado claro o demasiado oscuro, el resultado pierde su aspecto natural y da esa impresión de cabello teñido artificialmente que intentamos evitar.

Cómo disimular las canas con el tinte

El principal consejo del peluquero es cambiar la estrategia: en lugar de cubrir completamente los cabellos blancos, apuesta por hacerlos más transparentes y conservar las raíces lo más cerca posible de su tonalidad natural. Una técnica que permite conseguir un acabado más suave y disimular mejor el crecimiento.

No cubrir completamente las canas

Uno de los consejos más llamativos de José Miguel Gallardo es evitar cubrir las canas al 100%. Según explica el peluquero a Purepeople, «Cuanto más se cubren las canas, más visible resulta su crecimiento». Por eso, recomienda trabajar con coloraciones que permitan integrar los cabellos blancos en lugar de ocultarlos por completo.

La idea consiste en aportarles transparencia mediante un tono ligeramente más claro que el color natural. De esta manera, el contraste entre las raíces y el resto de la melena será menos evidente cuando el pelo comience a crecer. El resultado es una transición más discreta y natural.

Mantener las raíces lo más naturales posible

Otro de los errores habituales al teñirse el pelo es aclarar demasiado la zona de las raíces. Gallardo recomienda conservar esta parte de la melena lo más próxima posible al tono natural del cabello.

Según el especialista, una raíz demasiado clara, oscura o intensa puede hacer que la coloración parezca artificial y que el crecimiento se note antes. Por eso, mantener una tonalidad similar a la original es una de las claves para prolongar el resultado de un tinte y evitar retoques frecuentes.

Apostar por un tinte un tono más claro

Cuando las canas empiezan a ganar protagonismo, elegir correctamente el color es fundamental. En lugar de utilizar una coloración muy cubriente y oscura, el peluquero aconseja optar por un tono aproximadamente un nivel más claro que el color natural.

Esta técnica permite que los cabellos blancos se integren mejor con el resto de la melena y que las raíces nuevas no generen un contraste tan marcado.

Utilizar mechas muy finas para disimular las canas

La cantidad de cabello blanco también determina qué técnica resulta más adecuada. Cuando las canas representan menos del 70% de la melena, se recomienda recurrir a unas mechas muy finas concentradas en una única franja de la parte delantera.

Esta distribución ayuda a camuflar los cabellos blancos sin necesidad de aclarar toda la melena. Además, permite aportar luminosidad y dimensión al cabello sin modificar demasiado su tonalidad de base.

Elegir una coloración tono sobre tono

Para quienes empiezan a descubrir sus primeras canas, se aconseja apostar por una coloración tono sobre tono, en un matiz similar al natural o ligeramente más claro.

Una de sus recomendaciones es aplicar el producto únicamente en las zonas donde aparecen los cabellos blancos y difuminarlo después con un pincel. Así se evita teñir innecesariamente toda la melena y se consigue un resultado más integrado.

Priorizar los tintes sin amoníaco

El tipo de coloración también influye en el resultado final. El peluquero recomienda dar prioridad a los productos sin amoníaco ni otros sustitutos alcalinos, ya que, según explica en Purepeople, estos componentes pueden favorecer la aparición de reflejos anaranjados no deseados.

¿Cómo espaciar los retoques de raíces al aparecer las canas?