En 1718 se colocó en Murcia la primera piedra del pilar central de un nuevo puente sobre el río Segura. Tardaron 24 años en terminarlo. Hoy es el Puente Viejo, o de los Peligros, el más antiguo que se conserva en la ciudad.

El Ayuntamiento de Murcia reparará el pavimento deteriorado de su calzada la primera semana de diciembre, según una nota municipal del 19 de noviembre. El puente estará cerrado al tráfico durante los trabajos.

Es una reparación puntual, pero tiene que respetar un monumento protegido. Por eso cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y con supervisión arqueológica municipal.

Una riada se llevó el anterior

El puente nació de un desastre, según cuenta la Universidad de Murcia: el 26 de septiembre de 1701 una riada destruyó el puente anterior. Era de época medieval, aunque se había reformado en el siglo XVI.

Pasaron 17 años hasta el inicio de las obras. Mientras, la ciudad cruzó el Segura por un puente de barcas. Y, según la universidad, siguió usándolo durante toda la construcción.

La obra acabó por fin en 1742, tras casi un cuarto de siglo. El nombre popular viene de una hornacina junto al puente con la imagen de la Virgen de los Peligros. Según la creencia murciana, protege a la ciudad de las avenidas del río.

Tajamares para cortar el agua

El reto era que aguantara las crecidas del Segura. Según la universidad, el diseño fue de Toribio Martínez de la Vega: un puente de arcos con grandes y sinuosos tajamares.

Un tajamar es la pieza curva o angular que se añade a las pilas del puente, aguas arriba y aguas abajo. Corta la corriente y reparte el agua por igual a los dos lados.

Así las pilas ofrecen menos resistencia a la fuerza de arrastre del agua. El gran pilar central, bien asentado, reparte también el agua y los restos que flotan en ella.

Aguantó la riada de 1879

El diseño de Martínez de la Vega funcionó. Según la universidad, fue el primer puente de Murcia que aguantó sin problemas las inundaciones periódicas del río.

Entre ellas está la gran riada de Santa Teresa de 1879. El puente que ahora se repara siguió en pie.

La universidad lo resume así: su construcción duró 24 años, pero «se hizo bien».

Hierro para ensanchar las aceras

En el siglo XIX llegaron los cambios. En 1850 se ensancharon sus aceras con una estructura metálica unida a la sillería, según la universidad.

Aquella primera ampliación no fue suficiente. En 1867 se amplió todavía más esa estructura metálica superior, y el puente quedó con el aspecto que tiene hoy.

Ese es, desde entonces, el perfil del puente que cruzan a diario los murcianos sobre el Segura.

Un tesoro en la piedra

La primera piedra guarda además una curiosidad. Según recogen los cronistas, en su cara superior se grabó la leyenda «Jesús, María y José. Año 1718», y una cruz en cada una de sus cuatro caras laterales.

La universidad añade que, según diversas fuentes, en esa piedra se abrió un hueco. Dentro se metió un documento con los nombres del rey Felipe V y del papa Clemente XI.

Junto a él se guardaron varias medallas, entre ellas una de plata del papa, y dos reales, uno mexicano y otro segoviano.

Primero, el pavimento

La reparación de diciembre consistirá en sustituir el hormigón deteriorado por un aglomerado asfáltico impreso. Según el Ayuntamiento, reproducirá el dibujo, la textura y el tono del pavimento actual.

Los trabajos no tocarán la estructura de sillería ni cambiarán la configuración del monumento, según la nota. Mientras duren, el transporte público tendrá un recorrido alternativo.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, cree que el puente es «mucho más que una infraestructura que conecta las dos orillas del Segura». Lo define como «uno de los grandes símbolos de Murcia».

Esta reparación es el paso previo a una obra mucho mayor. La ampliación del tranvía hasta El Carmen incluye la rehabilitación integral del Puente Viejo. Es una inversión global de 101,6 millones de euros.

Ese proyecto prevé conservar su estructura, recuperar la sillería y las barandillas, mejorar el drenaje y renovar la iluminación. La nota no da una fecha para esa obra.

En Techy también contamos la historia del puente de Alfonso XIII de Sevilla, que se abría para dejar pasar los barcos, la de la presa que da agua a Oviedo y el nuevo viaducto de Tremor de la A-6.

La información procede de la nota del Ayuntamiento de Murcia del 19 de noviembre de 2026 y de la página de la Universidad de Murcia sobre el Puente Viejo.

Crédito de la imagen: Diego Delso (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).