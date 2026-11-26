Elvira Lindo Garrido (Cádiz, 23 de enero de 1962) es una escritora española que en 2024 fue reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Es popularmente conocida por ser la autora de la saga de libros de Manolito Gafotas. También ha escrito obras de teatro y guiones para películas entre un mar de obras de narrativa infantil y adulta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral sobre la vejez de Elvira Lindo.

Elvira Lindo es una de las figuras importantes de la literatura española contemporánea después de una carrera de vino y rosas donde ha destacado por una prosa capaz de enamorar con narrativa para adultos y entretener a millones de niños españoles con su narrativa infantil. Buena parte de culpa de su éxito la tiene la saga Manolito Gafotas, cuyo primer libro publicó en 1994 y eso fue un punto de inflexión en su carrera.

Narrar las historias de este niño madrileño que le hizo hacerse un nombre dentro de la literatura española y por ello ha sido premiado a lo largo de su carrera con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y fue reconocida el pasado 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además, Elvira Lindo también ha escrito guiones para películas y obras de teatro. Estas son sus obras más importantes:

Manololito Gatofas (1994)

Pobre Manolito (1995)

Olivia y la carta a los Reyes Magos (1996)

El otro barrio (1998)

Manolino on the road (1998)

Yo y el imbécil (1999)

Algo más inesperado que la muerte (2002)

Una palabra tuya (2005)

Lo que me queda por vivir (2010)

Lugares que no quiero compartir con nadie (2011)

Noches sin dormir (2015)

A corazón abierto (2020)

En la boca del lobo (2023)

Todo Manolito Gafotas (2024)

Las mejores frases de Elvira Lindo

«Los malos se vuelven buenos al final de la vida. Es lo que tienen los viejos. Que despiertan una compasión que a lo mejor no merecen». Esta es la última reflexión viral de Elvira Lindo dentro de una vida y obra en la que también ha dejado un legado de frases por escrito que exponemos a continuación: