El campo cordobés tiene su propio lenguaje. Se entiende mejor entre tractores, tierras de cultivo y encinas que detrás de un despacho. Allí, donde el trabajo empieza mucho antes de que salga el sol, Lorena Guerra ha encontrado su lugar. La candidata número uno del PP al Congreso por Córdoba recibe a OKDIARIO en una de las fincas de su familia, con Fuente Obejuna como telón de fondo y el paisaje de su tierra acompañando una conversación que, inevitablemente, gira alrededor de la agricultura y la ganadería. La entrevista deja incluso una pequeña estampa rural: entre pregunta y pregunta, toca recoger bellotas y probarlas. Una escena sencilla que resume bastante bien la relación de la candidata popular con el campo.

Porque para Guerra la agricultura no es un argumento de campaña ni una actividad que haya descubierto al entrar en política. Es parte de su vida. Creció en una pequeña aldea llamada Cuenca, de apenas 200 habitantes, perteneciente a Fuente Obejuna, donde todos se conocen y donde su familia le inculcó desde pequeña el amor por la tierra. Ya por aquel entonces, su padre la subía a los tractores y le enseñaba el funcionamiento de la maquinaria agrícola. «No hay cosa que me guste más que estar en el campo», reconoce.

Esa vinculación explica también su salto a la política. Hace tres años comenzó una trayectoria que la llevó hasta el Senado, donde ejerció como portavoz de Agricultura. Ahora quiere trasladar esa experiencia al Congreso de los Diputados, con una prioridad que repite durante toda la conversación: convertirse en la voz de los agricultores y ganaderos. «He defendido mi sector primario, me he dejado la piel defendiéndolo y voy a seguir haciéndolo en el Congreso», asegura.

Su diagnóstico sobre la situación del campo español es contundente. Habla de unos costes de producción disparados, falta de mano de obra, dificultades para encontrar relevo generacional, exceso de burocracia, restricciones medioambientales y una Política Agraria Común (PAC) que, a su juicio, cada vez ofrece menos recursos y más exigencias. «Lo que pedimos los agricultores es poder vivir dignamente de nuestro trabajo, nada más», sostiene.

La candidata popular considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura de las necesidades del sector. «A Sánchez no le importa nada el sector primario», sentencia, después de recordar los enfrentamientos que ha mantenido durante estos tres años en el Senado con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Guerra asegura que ha formulado numerosas preguntas en las sesiones de control y que se ha encontrado «con respuestas que no reflejan la realidad que viven los productores». Como ejemplo, recuerda que el ministro ha defendido que el sector agroalimentario funciona bien pese a las numerosas movilizaciones que se han producido frente a su ministerio.

Frente a esa situación, plantea una batería de medidas que pasan por reducir los costes de producción, especialmente los fertilizantes y el gasóleo, simplificar la burocracia y modificar la ley de la cadena alimentaria para impedir que los agricultores vendan por debajo de sus costes. También reclama facilitar la contratación de mano de obra, reforzar los controles en origen y establecer mayores controles en las fronteras para evitar la competencia desleal. «Nosotros claro que somos competidores, pero tenemos que competir con la misma igualdad que los demás, con los mismos requisitos», defiende.

El futuro de los pueblos

La conversación abandona por momentos las reivindicaciones agrícolas para adentrarse en el futuro de la provincia. Guerra conoce de primera mano las dificultades de vivir en una pequeña población y considera que «la despoblación no se combate únicamente con discursos». A su juicio, es imprescindible que los pueblos ofrezcan oportunidades laborales y proyectos empresariales rentables para que los jóvenes encuentren motivos para quedarse.

«¿Quién se va a venir a vivir a un pueblo si no tiene oportunidades?», viene a resumir su planteamiento. Para ello, señala varias necesidades concretas: garantizar el suministro de agua, mejorar la capacidad eléctrica en el norte de Córdoba y convertir la carretera Nacional 432 en autovía.

También relaciona las comunicaciones con el acceso a los servicios públicos. Pone como ejemplo los hospitales de Peñarroya y Pozoblanco y las dificultades que pueden existir para atraer profesionales sanitarios si las conexiones por carretera y ferrocarril no son adecuadas. «Todo está ligado», explica. La falta de infraestructuras, sostiene, termina restando oportunidades a los municipios y empujando a sus habitantes hacia las ciudades.

Su defensa del mundo rural tiene además un componente personal que no quiere perder pese a la responsabilidad política que ahora asume. De hecho, cuenta que uno de los momentos más complicados de esta campaña llegó cuando su hermano estaba sembrando y ella no podía acompañarlo. «Para mí el campo es mi paz, mi aire y yo necesito venir aquí a eso, a estar feliz aquí», confiesa. Su intención es clara: seguir compatibilizando la actividad política con el trabajo agrícola siempre que pueda.

De los tractores al Congreso

La trayectoria de Guerra también ha estado marcada por el respaldo de su familia. Recuerda que, cuando Juanma Moreno la llamó para comunicarle su designación como cabeza de lista, apenas podía hablar por un problema de garganta. Venía de trabajar en el campo: se había mojado, después había sudado y estaba prácticamente sin voz. Aun así, tenía claro qué quería transmitir al presidente andaluz: agradecimiento, ilusión y, sobre todo, el compromiso de no defraudar.

La candidata asegura que nunca ha sentido que su condición de mujer fuese un obstáculo para trabajar en el campo. Explica que, cuando se incorporó a la actividad familiar junto a su padre y su hermano, sus opiniones se escuchaban y participaba en las decisiones desde el primer momento. Los prejuicios que sí recuerda estaban más relacionados con la idea de que quedarse en un pueblo suponía renunciar a progresar.

Su experiencia en el Senado

Sobre su experiencia en el Senado, hace un balance crítico de la legislatura. Acusa al Ejecutivo de «centrarse en mantenerse en el poder en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos» y lamenta el clima de enfrentamiento político. Frente a ello, defiende la necesidad de recuperar el consenso y considera que Alberto Núñez Feijóo cuenta con la experiencia y la capacidad de gestión necesarias para gobernar.

Si finalmente llega al Congreso, asegura que no necesitará demasiado tiempo para decidir cuáles serán sus prioridades. «Yo lo que quiero ser es la voz de nuestro pueblo, de nuestro sector primario, de Córdoba y de España», afirma.

La jornada de reflexión, adelanta, volverá a tener como escenario el campo y a su familia. No será necesariamente un día de descanso, porque en su casa, cuando van a la finca, es para trabajar. Entre encinas, bellotas y tierras de cultivo, Lorena Guerra quiere seguir encontrando aquello que, según repite, no piensa abandonar aunque cambie de cámara parlamentaria: el campo.