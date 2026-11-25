El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha remitido un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno para que precise cuántos inmigrantes llegados a España de forma irregular ha trasladado el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la comunidad desde el 1 de octubre. El escrito, dado a conocer este miércoles 25 de noviembre, pone el foco en los adultos procedentes de la isla canaria de El Hierro y reclama dos datos más: dónde los aloja el Gobierno central y cuál es su situación administrativa.

Nolasco, que también dirige el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, ha dirigido la petición a Noelia Herrero, delegada del Gobierno en Aragón. El vicepresidente quiere que la Administración central identifique los recursos de acogida que ha utilizado en territorio aragonés. Al fijar el 1 de octubre como punto de partida, el requerimiento abarca tanto el traslado a Zaragoza que trascendió en noviembre como los que hayan podido producirse desde aquella fecha.

Aragón asegura que se enteró por la prensa

El Gobierno aragonés sostiene que tuvo las primeras noticias de los traslados a través de los medios de comunicación. Cuando la comunidad recibió las notificaciones, las personas procedentes de Canarias ya habían llegado. El vicepresidente acusa al Ejecutivo central de haber organizado los envíos «con total opacidad» y le exige ahora que facilite por escrito las cifras y los destinos.

El episodio que dio origen a la protesta se conoció hace dos semanas. El 11 de noviembre, durante una comparecencia en Teruel, Nolasco explicó que su departamento tenía constancia de la llegada de un grupo al aeropuerto de Zaragoza el día anterior. Calculó entonces que lo integraban unas 45 personas, aunque precisó que la información de la que disponía tampoco le permitía determinar si todas seguían en la capital aragonesa o si algunas se habían desplazado a otras localidades.

El vicepresidente relató además que algunos de los recién llegados habían contactado con entidades sociales para pedir ayuda. Según su versión, esas organizaciones tampoco habían recibido aviso previo. Nolasco reprochó entonces al Gobierno de Sánchez que hubiera prescindido de una comunicación que, según explicó, sí se había producido en traslados anteriores, y reclamó la «deportación inmediata» del grupo.

La cifra de 45 personas que Nolasco manejó en aquella comparecencia correspondía a un solo grupo. Con el requerimiento anunciado este miércoles, el vicepresidente pide a la Delegación del Gobierno un balance de todos los traslados efectuados desde octubre y una relación de los alojamientos utilizados para la acogida en Aragón.